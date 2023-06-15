أمير قطر و رئيس حكومة العراق يبحثان مشاريع الطاقة والنقل والاستثمار

بغداد- الزمان

افادت الحكومة العراقية في بيان، الخميس، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى بغداد يوم الخميس في زيارة رسمية لمناقشة الأوضاع السياسية بالمنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية، فيما قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ان الجانبين شرعا في مباحثات موسّعة بشأن الملفات المشتركة، والتوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات والقطاعات.

وقال المكتب الاعلامي ان السوداني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقدا، الخميس، لقاءً منفرداً، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين وعموم بلدان المنطقة.

بعدها ترأس رئيس مجلس الوزراء وأمير دولة قطر المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين، جرت خلالها مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين العراق وقطر، تتعلق بالطاقة والنقل والمجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفي مجال التعاون الأمني والمعلوماتي.

و عبّر أمير قطر عن حرصه على إدامة أفضل العلاقات مع العراق، والتطلع إلى الاستمرار في تنميتها، بما يعزز الشراكة والتكامل، ويفتح آفاقاً أوسع في مختلف المجالات، كما أشاد بمكانة العراق ودوره المحوري المهم في المنطقة، وفق بيان مكتب السوداني.

وقال أمير قطر، في مؤتمر اعلامي مشترك مع رئيس حكومة العراق ان “زيارتنا إلى بغداد تعكس عمق العلاقة بين العراق وقطر”.

وأضاف: “اتفقنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التبادل التجاري بين العراق وقطر ويجب أن ينمو”.

واستطرد: “بحثنا تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد وناقشنا المبادرات الإقليمية لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة ومن بينها مشروع الربط الكهربائي”.