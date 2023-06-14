طرح 5 ملفات على طاولة طريق التنمية بمشاركة بكين وبيروت

أمير قطر في بغداد لبحث إستثمار الغاز

بغداد – قصي منذر

يصل امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الى بغداد، اليوم الخميس، على رأس وفد رفيع، في زيارة اعلن عنها الشهر الماضي، لمناقشة عدة ملفات اقتصادية بينها استثمار الغاز العراقي. وذكر مصدر ان (قطر ترغب بمد انبوب الغاز القطري الى تركيا ثم الى اوربا عبر العراق وسيتم بحث هذا المشروع مع العراق خلال زيارة ال ثاني). ويصل ال الثاني على رأس وفد حكومي يضم عدداً من الوزراء في زيارة هي الأولى من نوعها الى العراق. واطلع وزير النفط حيان عبد الغني على التحضيرات الخاصة بالاحتفال في الذكرى 63 لتأسيس منظمة الدول المصدر للنفط “اوبك”، وذلك خلال زيارة قاعة الشعب في بغداد . واكد عبد الغني في بيان تلقته (الزمان) امس (اهمية الاحتفال بتأسيس المنظمة بعد مرور 63 في بغداد عام 1960 ودور العراق في استقرار سوق الطاقة العالمي). مرحبا (بضيوف العراق في بغداد دار السلام من وزراء الدول الأعضاء في المنظمة والامين العام للمنظمة). ويذكر ان منظمة أوبك تأسست في العام 1960 في بغداد بمشاركة الدول الخمس المؤسسة للمنظمة وعقد اجتماع التاسيس في قاعة الشعب ببغداد. على صعيد متصل كشف مصدر قضائي عن رفض المحكمة الاتحادية، دعوى ضد كردستان حول إيداع أموال عائدات النفط في بنوك الإقليم. وذكر المصدر ان (المحكمة الاتحادية رفضت شكوى ضد حكومة إقليم كردستان حول إيداع أموال عائدات النفط في بنوك الإقليم). وأضاف ان (الرفض جاء على خلفية عدم اختصاص المحكمة البت بالقرار). وقال خبراء انه من المقرر أن يبدأ العراق وتركيا محادثات فنية الأسبوع المقبل، بشأن استئناف صادرات النفط من شمال العراق. وأوقفت تركيا صادرات اقليم كردستان البالغة 450 ألف برميل يومياً، عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس الماضي. وقال مصدر إن (المناقشات على المستوى الفني في ما يتعلق باستئناف الصادرات بين العراق وتركيا، من المقرر إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل). وقال مسؤول من شركة نفط الشمال إن (شركة الطاقة التركية الحكومية، قالت إن خط الأنابيب يحتاج إلى مزيد من الفحص الفني قبل إعادة التشغيل، وستبعث بمذكرة فنية بشأن وضع خط الأنابيب في الأيام المقبلة). وقال المصدر، إن (هذا لا يعني استئناف الصادرات على الفور، لأن هذا القرار يتطلب محادثات سياسية رفيعة المستوى). وأضاف، أنه (من المتوقع وصول وفد تركي للطاقة إلى بغداد، لكنه لم يحدد موعداً بعد). وجاء تعليق تركيا الصادرات، في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية، أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها، بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018. وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي، والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير، تم التوصل إليها. وقالت مصادر إن (من بين القضايا التي يتعين حلها، أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية). وقالت مصادر (إنها تريد أيضاً حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم، قبل موافقتها على استئناف التدفقات).

الى ذلك اكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، مناقشة خمسة ملفات بشأن طريق التنمية خلال اجتماع اللجان الفنية الذي عُقد بمشاركة عشرة دول مع البنك الدولي، مشيراً الى التحاق الصين ولبنان في الاجتماعات الخاصة بالمشروع. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (اجتماع اللجان الخاص بالمشروع يأتي استكمالاً لمؤتمر طريق التنميةلإستعراض الرؤى الخاصة بالتنمية و ميناء الفاو الكبير)، مبيناً ان (المناقشات ستركّز على جدوى المشروع الاقتصادية ونسبها والسرعة المطلوبة لحركة القطار، الى جانب التصاميم)، واوضح السعداوي ان (مشاركة هذه الدول بالمشروع يعد علامة بارزة ومميزة تشير الى نجاح المشروع واهميته لديها). على صعيد متصل، قدمت الشركات الصينية الاستثمارية، عروضاً للعمل في مشاريع الطرق السريعة والموانئ. وذكر البيان ان (السعداوي بحث مع الجانب الصيني تعزيز الاستثمار، ومشاركتها بمشاريع العراق اهمها طريق التنمية، حيث ابدت استعداداتها بالتعاون المفتوح)، واضاف ان (الوزير تلقّى منها الدعم في إنشاء مشاريع الطرق السريعة والسكك الحديدية والجسور والانفاق والموانئ)، مؤكداً ان (الوزارة ستضمن فرص عادلة املم جميع الشركات الاستثمارية الرصينة، للعمل في مشاريع طريق التنمية وطرق سريعة اخرى ومدن صناعية)، ونوه الى (دعوة العراق للسفارة الصينية في بغداد لحضور مؤتمر طريق التنمية، لأهمية مشاركة بكين في المشروع الإستراتيجي، وبما يحققه من تغييرات إيجابية في خارطة النقل العالمية). واجرى السعداوي، زيارة مفاجئة الى كراج النهضة الحكومي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جودة الخدمات بقطاع النقل وتطويره، خدمة للمواطنين وتحسين البنية التحتية. واوضح ان (الزيارة جاءت للإطلاع الميداني على العمليات اليومية في الكراج، ومتابعة أعمال الصيانة والإصلاح التي يتم تنفيذها حسب توجيهات الوزارة)، مشيراً الى (استماعه للإقتراحات المطروحة من قِبل الموظفين والمواطنين)، واكد (العمل على دراسة جميع الملاحظات بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التحسين المستدام، موجّهاً بتطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات، وغلق المرائب المخالفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفرض العقوبات المناسبة للمخالفين)، مضيفاً ان (الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع النقل)، ولفت الى (الالتزام بتحقيق النزاهة والتطور في مجالات النقل، وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين).