أمير الخطيب والثقافة الثالثة – فاروق سلوم

من المسرح إلى النحت والتنصيب

الفنان المتنوع في اغترابه المكاني، امير الخطيب يعلن على صفحته ان الأشياء لاتكتمل الا بالجنون ” وتلك مقولة مفتوحة على كل صعيد ابداعي . وانا هنا افهم الجنون ابداعيا على انه المغايرة واجتراح طريق آخر.

فالجنون ؛ منذ ليونيد اندرييف ، وكلود كيتيل ، لغاية فوكو وميشيل فولي ، وبرغم اختلاف منهجية كل منهم ، الاّ انه بحثٌ انساني عن السعادة المطلقة في تلك الأرض البعيدة المفقودة الواعدة التي تمنح الحرية والحلم وتطلق القول ورفرفة الرؤى .

مسرح المدرسة

كنت دائما استطيع ان اتخيل ” امير الخطيب” في بواكيره على مسرح المدرسة في مدينة النجف قبل ثلاثين عاما ، وهو في ظلال الشعر ” والرابطة الأدبية” وجمهرة الشعراء وطلاب العلم والكتّاب ورواد مكتبات السوق الكبير وهم يتابعون احدث الأصدارات والأفكار الجديدة برغم الفكرة السائدة عن المناخ الديني المحافظ للمدينة، غير ان رابط كل ذلك كان في المدينة العريقة ،هو التطلع من برج الكلاسيكية الراسخة فيها نحو الحداثة والتنوير ، وكنت اسمع صوته الشاب يردد اسطرا من ” ماكبيث” شكسبير

غدا وغدا وغدا

وكل غد يمشي الينا بهذه الخطى الوئيدة يوما اثر يوم

الا انطفئي ايتها الشمعة الوجيزة ، فالحياةظلٌ يمشي

يستشيط ساعة ٌ على المسرح ولا يقول شيئا

انها حكاية ملؤها الصخب والعنف ولا تعني شيئا . ومنذ تلك اللحظة تمتليء الرؤيا بفنان يشكل سينوغرافيا خاصة لعروضه ولوحاته ورسومه وتنصيباته لتشكل مرآى لتلك الفكرة التي استحوذت على تجاربه الا وهي ابتكار الطريق الثالث او الثقافة الثالثة او تسميةِ النتائج التي بلغتها تجاربه المعرفية في تلك الأرض النائية “فنلندا” وهو القادم اليها من ارض الفرات الغامضة والسحرية.

تنعكس ذاكرته المرئية على لوحاته ولغته ، يطلق اللون على فضاءات لاتحدها اطر او مكان ، يطلق لغته في رفرفة التعبير وكأنه يقف على ناصية البحر” هاملت” الشرقي ليحكي عن تلك “العله” التي تسكن كيانه ووجدانه وتبتكر جدليات الحياة والمواقف في شكل لوحة او تنصيب او مشهد مرتجل على خشبة ٍ في منفى!

ربما هو يدهش المتلقي لكنه لايستهدف سوى النبع المعرفي لديه وهو يقود المتلقي حين يساعده لتستيقظ بؤرة معارفه من ذاكرة المقروءات والمرئيات والمشمومات والمحسوسات ليجدها في لوحة امير الخطيب او مشهديته او نُصُبه المرتجلة او المخططة بوعي.

الفنان امير الخطيب الذي اختار منفاه ، وربما اختاره المنفى ، وذلك اكثر اقترابا من المعنى الصحيح لهجرته في ثمانينات القرن الماضي، يعرض طائر التم ، ويسمى هذا الطائر في معاجم الطير ب ” طائر التم العراقي” الذي يبدو في اعمال الخطيب مقتلعا من موقعه ولكنه يحمل جذوره معه ، وان مخلوقات واثاث وتفاصيل مخلوقات الخطيب في اعماله تحمل جذورها وثقافتها وادواتها معها لتؤسس وطنا حيث يجد ارضا تحتويه . بل انك تجد الحقيبة تنغرس في تنصيب مباشر في الأرض اما لتحمل معها الجذر او لتحمل الأرض معها جميعا.

انا لاافصل اللاوعي عند الخطيب ومتراكمه المعرفي في مدينة عُرفت بتاريخها وثقافتها ومنائر الصحن العلوي ومشهدها عن بعد وهي تردد الأقوال والحكم والقصائد والسيرة التي تروى وترسخ في ذاكرة الطفل والصبي والشاب المهاجر حيث تتردد مقولة الأمام علي ” كل ارض تؤويك هي وطن” ولذلك كنت ارى اوطان امير الخطيب في القاهرة والنجف وهلسكنكي ومدن اخرى متعدده اقام فيها معارضه وعروضه والوانه وتنصيباتها على انها ” اوطان” المهاجر الذ يجترح معجزة بقائه ووجوده حيث يكون .

ان اعمال امير الخطيب على المسرح او على حيطان العرض او في قاعات واماكن التنصيب انما هي تفصيلات لمواطنة ٍمشعةٍ بالوعي والجماليات واللغة المضيئة وسرديات الحضور وهو يؤسس ويطلق مفهوم ” الثقافة الثالثة” بين ثقافتي الصوت والبصر ليعلمنا كم هي غنية معطيات الفنان المهاجر وهو يقيم اوطان المعرفة التي هي اوطان التسامح والقبول والأقتراب والمحبة.

تكثيف العبارة

احتفي بالفنان امير الخطيب في 2003 في تكثيف العبارة هنا لأحيي منجزه الفني المتنوّع المعبر عن عمق وثقافة وتمثل حي لصور الغربة والأغتراب في الجدل الجمالي وتنوع اشكال العرض ، واحييه في حضوره القادم في اتيليه القاهرة يوم الثاني من اذار مارس القادم 2003 لأستعراض تجربته الفنية خلال العقود الثلاثة التي امضاها في تجواله ومغترباته وعروضه الجماليه.

جماليات الخطيب في ثلاثيات اساسية ، الهوية والثقافة والتعبير .. اي الجذور المعنى والشكل .. وتلك خاصية مشاريعه ومرتكز مشروعه الثالث الذي يكرس الثقافة الثالثة في زمن الأحتمالات والممكنات للفنون المفتوحة والرؤية الحرة والأصالة المتجذرة .