أمير‭ ‬قطر‭ ‬يهدي‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬قميص‭ ‬المنتخب‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬آسيا

الكويت-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أهدى‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬الإثنين‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬قميص‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2019‭ ‬والتي‭ ‬بدا‭ ‬فيها‭ ‬واضحا‭ ‬الانقسام‭ ‬الخليجي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الأزمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الحالية‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬وبحث‭ ‬معه‭ ‬«العلاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬الوطدة‭ ‬بن‭ ‬البلدن‭ ‬(‭…‬)‭ ‬والرغبة‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬مزد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسق»‭.‬

ونشر‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عبر‭ ‬«تويتر»‭ ‬تسجيلا‭ ‬مصورا‭ ‬للشيخ‭ ‬تميم‭ ‬وهو‭ ‬يهدي‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬قميص‭ ‬المنتخب،‭ ‬شاكرا‭ ‬إياه‭ ‬على‭ ‬«الدعم»،‭ ‬ليرد‭ ‬الأخير‭ ‬بالقول‭ ‬«ان‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬تفوزون‭ ‬بكأس‭ ‬العالم»‭.‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬حقق‭ ‬أفضل‭ ‬انجاز‭ ‬باحراز‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬بطلة‭ ‬المسابقة‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬3-1‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬قطر‭ ‬وجيرانها‭ ‬الخليجيين‭.‬

ففي‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2017،‭ ‬قطعت‭ ‬الامارات‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الامارة‭ ‬الثرية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامها‭ ‬بدعم‭ ‬تنظيمات‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لكن‭ ‬الدوحة‭ ‬نفت‭ ‬مرارا‭ ‬هذا‭ ‬الاتهام‭. ‬‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

وانعكست‭ ‬الأزمة‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬وأظهرت‭ ‬انقساما‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الست‭ ‬اذ‭ ‬حظيت‭ ‬قطر‭ ‬بتشجيع‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬عمانية‭ ‬وكويتية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬منع‭ ‬القطريين‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬الامارات‭.‬

وفي‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬فازت‭ ‬فيه‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الدولة‭ ‬المنظمة‭ ‬4-صفر،‭ ‬رمى‭ ‬الجمهور‭ ‬الإماراتي‭ ‬أحذية‭ ‬وقوارير‭ ‬مياه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ملعب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬باتجاه‭ ‬اللاعبين‭ ‬القطريين‭.‬

وتتوسط‭ ‬الكويت‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬بين‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬تستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬والدول‭ ‬المقاطعة‭.‬