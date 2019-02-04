أمير‭ ‬قطر‭ ‬يهدي‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬قميص‭ ‬المنتخب‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬آسيا

الكويت-(أ ف ب) – أهدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإثنين نظيره الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قميص منتخب بلاده لكرة القدم الفائز بكأس آسيا 2019 والتي بدا فيها واضحا الانقسام الخليجي على خلفية الأزمة الدبلوماسية الحالية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ان أمير الكويت استقبل الشيخ تميم وبحث معه «العلاقات الأخوة الوطدة بن البلدن (…) والرغبة المتبادلة في مزد من التعاون والتنسق».
ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم عبر «تويتر» تسجيلا مصورا للشيخ تميم وهو يهدي أمير الكويت قميص المنتخب، شاكرا إياه على «الدعم»، ليرد الأخير بالقول «ان شاء الله تفوزون بكأس العالم».
وكان منتخب قطر حقق أفضل انجاز باحراز كأس آسيا للمرة الاولى في تاريخه بعد فوزه في النهائي على اليابان بطلة المسابقة أربع مرات 3-1 الجمعة في أبوظبي، في ظل أزمة دبلوماسية بين قطر وجيرانها الخليجيين.
ففي حزيران/يونيو 2017، قطعت الامارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع الامارة الثرية على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، لكن الدوحة نفت مرارا هذا الاتهام. (بقية الخبر على موقع الزمان)
وانعكست الأزمة على البطولة القارية، وأظهرت انقساما حتى في المجال الرياضي بين دول مجلس التعاون الست اذ حظيت قطر بتشجيع من جماهير عمانية وكويتية في ظل منع القطريين من زيارة الامارات.
وفي نصف النهائي الذي فازت فيه قطر على منتخب الدولة المنظمة 4-صفر، رمى الجمهور الإماراتي أحذية وقوارير مياه على أرض ملعب محمد بن زايد في أبوظبي باتجاه اللاعبين القطريين.
وتتوسط الكويت منذ أشهر بين قطر التي تستعد لاستضافة كأس العالم في 2022، والدول المقاطعة.