أمواج الخليج ترتفع – محمد الصائغ

بعد هدوء نسبي غطى على الخليج اليوم نلاحظ تعكر مياهه و ارتفاع امواجة بدخول حاملة الطائرات الامريكية ابراهام لينكولن و قاذفات قنابل الى منطقة القيادة المركزية. حيث كانت السفينة الحربية موجودة في اوروبا في تدريبات مع حلفاء الولايات المتحدة وليس هذه المرة الاولى التي ترسل فيها واشنطن حاملة الطائرات ابراهام لينكولن الى الخليج. اما بالنسبة الى ايران فقد قامت بالتحشيد العسكري و استدعاء الاحتياط و التحضر لاي ضربة مفاجئه عن طريق التنسيق مع الاذرع الخارجيه. دول الخليج تتفرج من دون اي رد فعل و العراق ما بين خيارين احلاهما مر. هل سنشاهد نزال عسكري بين ايران و امريكا ام مجرد استعراض للعضلات بين اثنين؟ ماذا سيحصل لدول الخليج و المنطقه في حال اعلان الحرب على ايران من قبل امريكا؟ هل سيكون العراق ساحة حرب ام محطة سلام؟ امريكا و ايران قصة قديمة لم تنتهي صفحاتها و مازالت تكتب بجميع تقلباتها من ماضيها الى حاضرها. اليوم واشنطن ارسلت حاملة الطائرات ابراهام لينكولن و قاذفات القنابل الى الخليج لتعزيز القوات الامريكية المتواجدة في قواعدها في المنطقة بناء على معلومات استخباراتية تفيد بان طهران تخطط لمواجة القوات الامريكية في العراق و سوريا و ضرب اهداف امريكية في مضيق باب المندب بواسطة وكلائها و احتمال شن هجمات في الخليج بطائرات مسيرة اضافه الى هجمات على الجنود الامريكيين في دول الخليج بالاخص الكويت. اما ايران فقد عدت العده و تجهزت للرد على اي ضربه عسكرية امريكية من خلال استدعاء الاحتياط و نشر زوارق حربية تحمل صواريخ متوسطه و كروز و قامت بإبلاغ اذرعها الخارجية في المنطقة بالتحضر للرد باستهداف القواعد العسكرية المنتشرة في دول الخليج في حال اي تحرك عسكري تجاه ايران. الحرب بين ايران و امريكا احتمال وارد ولكنة مستبعد لعدة اسباب منها عدم وجود غطاء دولي يمهد هكذا خطوة لامريكا عدم وجود جيوش الحلفاء اي الجيش الامريكي سيقاتل بمفردة في هذه المعركه اضافة الى ان ايران مدعومة من روسيا و حلفائها مما سيشكل عائق اخر في وجه امريكا لان اي نزاع قد يشعل حربا مباشر مع روسيا حيث تعتبر ايران احد اذرع روسيا في المنطقة اضافة الى سوريا ، حيث ان روسيا تعتبر ايران الذراع الاقوى و خصوصا بعد اضعاف سوريا. اما بالنسبة الى ايران فهي تمتلك قوه عسكري قادرة على الحاق الاضرار في حال حصول هجوم عسكري. ولكن هناك مشاكل داخلية سياسية و اقتصادية تجعل من نشوب مواجة عسكرية مباشرة مع امريكا مستحيلة. العامل السياسي هو المظاهرات و الاحتجاجات ضد النظام الايراني و طريقة ادارتة للبلاد التي اوصلت الى هذه العزله السياسيه اضافة الى مشاكل الاكراد و العرب في ايران ضد قمع السلطة الايرانية التي تعتبر قنبلة موقوته تنفجر في حال نشوب اي نزاع خارجي. لذلك ما يحصل اليوم بين ايران و امريكا هو مجرد استعراض للعضلات لا اكثر الذي سينتهي بوساطة خارجية. دول الخليج و ايران جيران اتسمت علاقتهم بالعداء منذ القدم حتى يومنا هذا يتبادل فيه الطرفان الاتهامات بدعم الارهاب و زعزعة استقرار المنطقة اضافة الى انقسام الطرفين الى فريقين امريكي متمثل بدول الخليج و روسي متمثل بايران. دول الخليج تمتلك عدد كبير من القواعد الامريكية في الخليج منها في الكويت معسكر الدوحة يتمركز فية افراد الفرقة الثالثة الامريكية اضافة الى عدد من الافراد التابعين الى سلاح الجو مع كامل معداتهم. قطر توجد فيها قاعدة الحميم الجوية التي تشمل مدرج للطائرات يعد اطول الممرات في العالم. البحرين حيث تواجد الاسطول البحري الامريكي الخامس في المنامة اضافة الى الى عمان التي تتمركز بها قاصفات ب1 و الامارات التي توجد فيها قواعد الدعم اللوجستي.

هذه القواعد معرضة للاستهداف العسكري من قبل ايران في حال نشوب نزاع عسكري مع ايران اضافة الى اسهداف هذه الدول كونها تحوي هذه القواعد لذلك نرى صمت خليجي و عدم التعليق على هذا النزاع لعلمهم بتاثيره السلبي عليهم اقتصاديا واولهم الامارات التي تملك علاقات اقتصادية عميقه و متشبعة مع ايران حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الامارات و ايران 11 مليار دولار في عام 2017 وانها ستكون المتضرر الاكبر من تصاعد الازمه وتستضيف عددا هائلا يقدر بنحو 800 الف ايراني يستثمر الكثير منهم مليارات الدولارات كما ترتبط كل من قطر و الكويت بعلاقات اقتصادية و سياسية قوية مع ايران.

رد ايراني

مضيق هرمز الذي هددت طهران باغلاقه حتى لا تصدر اي جه نفطها الى الخارج ردا على امريكا و محاولاتها بالوصول الى صادرات النفط الايراني بمستوى انتاج الصفر برميل مما سيهدد بازمة بترول متوقعه. على الرغم من تاكيد واشنطن لحلفائها الخليجيين انها تضمن امنهم و سلامتهم من ايران الا ان القلق يعتري دول الخليج في حال نشوب نزاع قد تطالهم ردة فعل انتقامية من ايران فان اللعب بالنار في الخليج ليس بامر سهل الكل سيتضرر و النار سوف تحرق الجميع لان قانون الحرب هو الرد بالمثل بغض النظرعن ظروف الضربة و موقعها. العراق بين نارين احلاهما مر ايران و امريكا نزاع لم تنتهي احداثه بل وصلت الى نقطة الحسم فالعراق اما مع ايران او مع الولايات المتحدة الامريكية. بسبب التصعيد الايراني الغى مايك بومبيو سفره الى المانيا فتوجه الى العراق يوم 7 ايار للتعامل مع اولويه امنية ملحة حيث بعث برساله الى ايران ليفكرو مرتين قبل ان يهاجمو مصالح امريكا في العراق حيث سيكون الرد قاسي. جائت هذه الزيارة بعد ان قام قاسم سليماني بابلاغ اذرع ايران في العراق التابعة له ان المواجهة مع امريكا وشيكة. فالعراق اليوم انجرف الى منطقة الصراع دون اي تحرك من الحكومة العراقية. فالقواعد الامريكية اصبحت في مرمى النار و اذرع ايران في العراق اصبحت في مرمى امريكا. هذا سيؤثر سلبا على العراق اقتصاديا كونة يملك علاقات تجارية مع ايران وصل فيها حجم التبادل الى 7 مليارات دولار في 2018 كما ان العراق يستورد الغاز من ايران لتشغيل مصانع الطاقة الكهربائية التي تمد عدد من محافظات العراق بالكهرباء اضافة التبادلات المصرفية. بالرغم من حصول العراق على استئناف من العقوبات الامريكية على ايران و لكن هناك مخاوف كبيرة بسبب التلميحات الامريكية و التصريحات بشان هذا التعامل مع ايران. سياسيا العراق سيتضرر في اي موقف يتخذه ان كان مع ايران او مع امريكا لذلك انا افضل ان يكون مفاوض ما بين الاثنين لمحاولة تهدئت الامور و تقريب وجهات النضر لعدم خسارة اي طرف و الخروج بافضل نتيجة كما اسلفت في مقالي السابق. امواج الخليج ارتفعت بارتفاع التوتر الايراني الامريكي الذي سوف تشعل ناره المنطقه و تدفعها الى الدمار. امريكا تمتلك قواعد عسكرية في المنطقة موجة نحو ايران كما ان ايران تمتلك اذرعها المنتشرة في المنطقة موجة نحو القواعد الامريكية في شبه الجزيره العربيه. ايران ستكون الخاسر الاكبر في نزاع كطرف رئيسي و دول الخليج كطرف ثاني. فاقتصاد هذه الدول سيتدمر اضافة الى اغلاق مضيق هرمز الذي سيسبب ازمة بترول اي ان ايران اذا لم تصدر فلن يصدر اي بلد نفطة عن طريق المضيق. العراق في قلب هذا النزاع و الحكومه تتفرج دون اي رد فعل لذلك ارى ان الوساطة هي الحل لابعاد الخطر عن العراق و تجنيبه خسائر اقتصادية كبيرة اضافة الى تجنيبة العوة الى منطقة نزاع.