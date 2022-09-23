الأميرة مريم تواصل بتفاؤل رحلتها العلاجية

أمهر جرّاحي العالم يحوّل مبادرة البزّاز إلى حقيقة

بغداد – ندى شوكت

تحولت مبادرة رئيس مجموعة الإعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز بالتكفل بعلاج الطالبة في معهد الفنون الجميلية ببغداد مريم الركابي منتصف كانون الاول الماضي داخل العراق او خارجه بعد تعرضها للتشوه من قبل شاب رفضت الزواح منه الى حقيقة على يد أمهر الأطباء بالعالم طبيب الجراحة التجميلية تحسين أوغوز أجارتورك في مدينة بودرم التركية ، وذلك بعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة و الأشعة وأجراء عملية القسطرة لها .

وفي احدث حلقات برنامج (الاميرة مريم ) الذي تعرضه قناة (الشرقية) لمتابعة مراحل علاجها،اكد طبيبها ان (عملية مريم الحالية تضم ثلاث عمليات مكملة وتستغرق اكثر من خمس ساعات، و العمليات مثل عملية البناء .. طابوقة طابوقة ..والمنطقة الأهم بالعمليات هي فقدان الأنسجة الداخلية وعملية تعويضها ، وبعد فترة 4 – 6 أشهر ممكن أن أجري لها العملية الرابعة و بوقت يستغرق نحو 12 ساعة).

من جانبه بين والد مريم (بفضل من الله ومن الأستاذ سعد البزاز، ستخضع مريم لسلسلة من العمليات الجراحية التجميلية ، وبعدالإنتهاء من العمليات الثلاث ستكون لي سفرة للعاصمة بغداد ، لمراجعة دوائر الشرطة والمحاكم المختصة لغرض اخذ حق أبنتي ، التي ظلمت جراء الحادث المؤلم ، و أنا أطلب من الشرطة و المحاكم إحقاق الحق ، و كلي ثقة بالقضاء.. و مريم بنت العراق و تمثل جميع العراقيين ، و تعرفون أن مريم ذات الـ 16 ربيعاًمن العمر تعيش بقلق من جهتين ، الأولى قضيتها في الشرطة والمحاكم التي لم تحسم بعد ،وأمنيتها القبض على المجرم و إحالتة للقضاء وأصدار الحكم العادل بحقه كي ترتاح أبنتي ، والقضية الثانية الإنتهاء من عملياتها التجميلية بعد سنتين) . وأكدت الأميرة مريم ( شكراً لله الذي وهب لي الأستاذ البزاز، ليكون أول الداعمين و الذي تكفل بكافة نفقات سفري من بغداد الى تركيا ، كذلك قدم لي كل العون والمساعدة المالية ، بعد أن دفع كافة الأمور المالية من أجور الفريق الطبي و أطباء التخدير والكوادر التمريضية و الخدمة الفندقية ، وشملت أيضاً أجور العلاجات طيلة سنتين ،كون العمليات العشرين تحتاج لهذا الوقت الطويل ، وعملياتي بعون الله ستأخذ طريق النجاح) . التفاصيل ص 11