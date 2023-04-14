أمنيتي – رسالة الحسن

اتمنى وما اجملها من امنيات ومن حق كل انسان أن يتمنى ما يشاء فهذا حقه في الحياة وامنيتي يقال لها ضرب من الخيال ويقال لي أن تحقيقها محال ولن تتحقق يوما فلا تعيشي في الأحلام وستبقى في مخيلتك مجرد اوهام فابتسمت وقلت لهم وهل يئستم من روح الرحمن الذي خلق الأنس والجان وانشئ الشمس والقمر بحسبان فهل من تحقيق امنيتي يعجز الله وهو الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن وطلب فيها منا الدعاء والتوسل اليه وهو سميع النداء سريع الإجابة وهذا ضمنته لنا جميع الاديان.. فقالوا احلمي فالحلم بالمجان…، قلت لاتسخروا من امنياتي فهي الخير لبني الإنسان أحلم أن انشئ منظمة إنسانية قوية لا دينيه ولا سياسيه بل هي منظمة إنسانية مدعومة من قوى وطنية تحمل كل معاني النبل والانسانيه نتحد معا لنساعد الفقراء والمتعففين والمهجرين واللاجئين ونكون عونا لهم في كل قضية لن نرد أحدا وهدفنا رضا الله ونيل جنته من خلال أعمالنا الانسانيه نكفل الأيتام حتى يشتد عودهم ويصبحوا فاعلين في المجتمع ، ونكفل طلاب العلم من الفقراء والمتعففين حتى ينالوا شهاداتهم الاكاديمية ونعطي رواتب للارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ونوفر لهم فرص عمل تضمن لهم عيشه كريمة هنية ونشيد للفقراء والمساكين مجمعات سكنية ومستشفيات مجهزة بكافة الاجهزة الطبية يدخلها المريض دون أن يدفع عملات نقديه فهي لوجه الله وهنا تكمن القضيه أنها مؤسسه انسانيه وليست ربحية فهل امنيتي خياليه ونحن بلد الخيرات والحضارة وموطن الإنسانية. إيماني ويقيني بربي بأن امنيتي ستتحقق ولن تكون ضرب من الخيال كالمدينة الافلاطونيه