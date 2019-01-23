إعلان سقوط أغلب شبكات المخدرات بقبضة العدالة خلال 2018

أمنية تكشف حقيقة قرب إنتشار قوات أمريكية في خانقين – ديالى ــ سلام عبد الشمري

كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، عن حقيقة قرب انتشار قوة امريكية في قضاء خانقين ومحيطها ، فيما طالبت بعقوبة برفع حاجز لمجلس المحافظة تسبب بزخم مروري . وقال رئيس اللجنة الامنية ، صادق الحسيني لـ ( الزمان) امس إن (الحديث عن قرب انتشار قوة امريكية في قواعد عسكرية في خانقين او محيطها ننفيه جملة وتفصيلا ولا اساس له من الصحة). ونفى الحسيني، (زيارة اي قوة امريكية لقضاء خانقين ومحيطها خلال الايام الماضية) ، مؤكدا ان (الجيوش الالكترونية تبث منذ 48 ساعة تقارير وصوراً مزيفة عن تحرك ارتال امريكية باتجاه بعض المدن ومنها خانقين وهذا كلام عارى عن الصحة) .

واشار رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى الى ( عدم وجود اي جندي امريكي على ارض المحافظة سواء في خانقين او بقية المدن ، داعيا الاهالي الى عدم تصديق شائعات مغرضة كهذه ) .

رفع حاجز

ومن جانب آخر طالب قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي ، برفع حاجز لمجلس ديالى تسبب بزخم مروري في قلب بعقوبة وشل الحركة المرورية فيها .

وقال الحيالي لــ ( الزمان ) ، (لوحظ هناك ازدحامات شديدة في شارع البلدة ببعقوبة بعد فتح شارع المحافظة امام السيارات وهذا الازدحام في جهة حي التحرير وجهة ساحة الفلاحة ، الامر الذي يتطلب وضع اشارات ضوئية في الشارع ) . واضاف الحيالي ، ان ( ذلك الزخم يتطلب ارجاع الصبات الكونكريتية الخاصة بمجلس المحافظة على رصيف سياج المجلس لتوسعة الشارع وكذلك رفع الصبات في مدخل قيادة الشرطة وارجاعها باتجاه القيادة لضمان انسيابية حركة السيارات في التقاطع وفك الزخم وحسم الازدحام الموجود في التقاطع).داعيا ( مجلس المحافظة وقيادة الشرطة لحسم الموضوع ، لاسيما وان المحافظة تعيش اوضاعاً امنية مستقرة في الوقت الحاضر) .

واعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى عن سقوط اغلب شبكات المخدرات بقبضة العدالة خلال 2018 مؤكدة فشل جميع محاولات زراعة المخدرات داخل المحافظة. وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي لـ (الزمان) امس ان (جميع محاولات زراعة المخدرات في ديالى فشلت بسبب الجهد والمتابعة لفرقنا المختصة في تعقب خلايا وشبكات تهريب وترويج وبيع المخدرات في جميع مدن المحافظة) .

انجازات مهمة

واضاف العبادي، ان (شرطة ديالى حققت انجازات مهمة في الحرب على المخدرات من خلال تقليل ترويجها بمعدلات عالية في المجتمع وتفكيك الكثير من الخلايا والشبكات)، لافتا الى ان (ديالى هي الادنى على مستوى العراق بمعدلات المخدرات سواء الترويج او الادمان).

واكد العبادي، ان (اكثر من 100 من اعضاء شبكات وخلايا ترويج وبيع المخدرات سقطوا في قبضة العدالة خلال 2018 واغلبهم صدرت بحقهم احكام قضائية) ، مبينا ان (تشديد القبضة الامنية على المخدرات جاء لخطورتها على المجتمع واعتبارها اهم عوامل الجريمة والفوضى ).

ومن جانب آخر أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى ، ضبط أكبر شحنة كحول مهربة داخل المحافظة منذ 5 سنوات.

وقال مدير اعلام الشرطة، العقيد غالب العطية، لـ (الزمان)، ان ( قوة امنية من قسم السيطرات والطرق الخارجية في شرطة المحافظة، ضبط عجلة محملة بـ 20 طن من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع، بالقرب من مديــــــنة بعقوبة) . واضاف العطية، ان (شحنة الكحول كانت مهربة من دفع الرسوم الجمركية ) ، مبينا انها (الشحنة الاكبر من نوعها التي يتم ضبطها منذ 5 سنوات) ، مشيرا الى ان (عناصر الشرطة تحفظت على شحنة الكحول المهربة، واعتقلت سائق العجلة، ونقلته الى مركـــز أمني لإستكمال التحقيق).