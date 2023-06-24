أمم تفتخر بمبدعيها – وليد الشطري

الشاعر والفنان والروائي والنحات والصحفي هم ديمومة الحياة.. سؤال يطرح نفسه من سنة 2003 لسنة 2023. ماذا قدمت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء للفنانين والشعراء والكتاب والإعلاميين والروائيين بالعراق؟

الأمم تفتخر بمبدعيها وتحيطهم بالرعاية والأهتمام الخاص .. لماذا المبدع بالعراق يعيش ظروف صعبة فقر وعوز وبعضهم لا يمتلك ثمن علبة دواء..!؟ أعرج على نقطة في غاية الأهمية الكابينة الوزارية لحكومة السوداني بعض الوزراء لا يستحق منصب مدير عام.! وزير التجارة أساء وعلى رئيس الوزراء محاسبتهِ والجميع شاهد فديو الإساءة لمواطن عراقي كبير بالسن .؟ وزير النقل يتخبط يهيمُ في صحراء .! وزير العمل والشؤون الأجتماعية أضع ألف علامة أستفهام أمامه.؟

نرفع القبعة للوزراء الأكفاء المخلصين المتفانين في عملهم لخدمة الوطن والمواطن ,وزير الداخلية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري وزير الإعمار والإسكان بنكين رايكاني..وزير الثقافة والسياحة والأثار أحمد فكاك البدراني ..

أطالب رئيس الوزراء أن يعيد النظر بالكابينة الوزارية وفيلق المستشارين ..

اللهم إني بلغت اللهم فأشهد .