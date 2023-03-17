أمل خضير: بعض الأغاني تخدّش الحياء

بغداد – فاطمة رحمة

أكدت الفمطربة أمل خضيرأن بعض الأغاني الموجودة حالياً فقاعات وتخدش الحياء. وقالت في تصريح (شاركت في برنامج ركن الهواة لكمال عاكف، بإحدى أغنيات المطرب عبد الحليم حافظ بعدها انضممت إلى فرقة الإنشاد)، مبينة، أن هذا التدرج ضروري لكل فنان. واضافت: عرفني الجمهور من خلال أغنية (كريستال) من الحان المرحوم محسن فرحان. وتابعت: “سجلت ألبوماً ضمن إنتاج بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، مشيرة إلى أن أجمل أغنياتي وأقربها إلى نفسي، هي أحاول أنسى لكن مانسيت. وبينت، أن الأغاني على الساحة الفنية حالياً أغلبها فقاعات وستزول لأن بعضها يخدش الحياء.