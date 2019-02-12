أمل‭ ‬حجازي‭ ‬تدلي‭ ‬بدلوها‭ ‬في‭ ‬الحجاب‭ ‬

القاهرة ـ مصطفى عمارة
اثار قيام الفنانتين سهير رمزى وشهيرة بخلع الحجاب حجابهما منذ ايام قليلة ضجة هائلة وجدلا واسعا فى مواقع التواصل الاجتماعى خاصة ان تلك الواقعة تزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي للحجاب والذى دشنته المواطنه البنغاليه ناظمة خان ودعت فيه الفتيات المسلمات وغير المسلمات الى ارتداء الحجاب ورغم محاوله الفنانتين التخفيف من اثار ظهورها بغير حجاب بادعائهما انهما لم تكونا محجبتين بل ان غطاء الراس الذى كانا ترتديهما هو نوع من الحشمة ولم يرق لمرتبة الحجاب الا ان تلك الواقعه اثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى .
وفى هذا الاطار نظم موقع مودانيا والذى يعد اهم المواقع فى ملابس المحجبات حملة دشن خلالها تجارب عدد من الفتيات اللاتى اتخذن قرارا بارتداء الحجاب وقد اعربن هؤلاء الفتيات عن ارتياحهن لتلك التجربة.
فى السياق ذاته دشنت المطربة امل حجازى حملة للرد على الحملات الداعية الى خلع الحجاب حيث اطلقت اغنية جديدة تحت اسم حجابك تاجك ،واكدت المطربة انها لاتهدف من تلك الاغنيه الى تحقيق الشهرة بل توصيل صورة الاسلام بشكل جميل بعد محاولة تشويهه فى المقابل دشنت مجموعة اخرى حملة لدفع الفتيات لخلع الحجاب بدعوى ان ارتدائهن الحجاب تم بضغوط من الاسرة والمدرسه .
ووسط الجدل الدائر اكد علماء الدين ان الحجاب فريضة اسلامية بالقران والسنة ،وقال الشيخ على جمعه مفتى الجمهوريه السابق ان الحجاب فريضة اسلامية تحقق صالح المراة لانها تتماشى مع الفطرة البشريه لان الاسلام عندما اباح للمراة كشف الوجه والكفين وستر مادون ذلك فقد اراد ان يحافظ على فطرتها كما ان التزام المراه بالحجاب يجبر المجتمع على احترامها باعتبار ان لها عقلا راجحا وليس جسدا للشهوة.
واضاف الداعيه طه يعقوب ان الحجاب واجب فى القرآن الكريم حيث امر الله رسوله ونساء المؤمنين بستر جميع ابدانهن اذا خرجن لحوائجهن ليقع الفرق بينهم وبين الاماء فتعرف الحرائر بسترهن .
من جانبه يرى احمد فتحى استاذ الشريعة ان الحجاب فرض وواجب فى القرآن حيث قال الله عز وجل فى سورة الاحزاب ( ياايها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فى حديث له اذا بلغت المراه المحيض فلا يظهر منها الا الوجه والكفين واعتبر مركز الازهر العالمى للفتوى ان دعوات خلع الحجاب دعوات شاذة ومتطرفة ولاتمت للاسلام بصلة وان الحجاب فرض ثبت وجوبه بنصوص قرآنيه قطعيه الثبوت والدلالة لاتقبل الاجتهاد .