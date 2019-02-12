أمل‭ ‬حجازي‭ ‬تدلي‭ ‬بدلوها‭ ‬في‭ ‬الحجاب‭ ‬

القاهرة‭ ‬ـ‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اثار‭ ‬قيام‭ ‬الفنانتين‭ ‬سهير‭ ‬رمزى‭ ‬وشهيرة‭ ‬بخلع‭ ‬الحجاب‭ ‬حجابهما‭ ‬منذ‭ ‬ايام‭ ‬قليلة‭ ‬ضجة‭ ‬هائلة‭ ‬وجدلا‭ ‬واسعا‭ ‬فى‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للحجاب‭ ‬والذى‭ ‬دشنته‭ ‬المواطنه‭ ‬البنغاليه‭ ‬ناظمة‭ ‬خان‭ ‬ودعت‭ ‬فيه‭ ‬الفتيات‭ ‬المسلمات‭ ‬وغير‭ ‬المسلمات‭ ‬الى‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬ورغم‭ ‬محاوله‭ ‬الفنانتين‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬اثار‭ ‬ظهورها‭ ‬بغير‭ ‬حجاب‭ ‬بادعائهما‭ ‬انهما‭ ‬لم‭ ‬تكونا‭ ‬محجبتين‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬غطاء‭ ‬الراس‭ ‬الذى‭ ‬كانا‭ ‬ترتديهما‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الحشمة‭ ‬ولم‭ ‬يرق‭ ‬لمرتبة‭ ‬الحجاب‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الواقعه‭ ‬اثارت‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ .‬

وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬نظم‭ ‬موقع‭ ‬مودانيا‭ ‬والذى‭ ‬يعد‭ ‬اهم‭ ‬المواقع‭ ‬فى‭ ‬ملابس‭ ‬المحجبات‭ ‬حملة‭ ‬دشن‭ ‬خلالها‭ ‬تجارب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬اللاتى‭ ‬اتخذن‭ ‬قرارا‭ ‬بارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬وقد‭ ‬اعربن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الفتيات‭ ‬عن‭ ‬ارتياحهن‭ ‬لتلك‭ ‬التجربة‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬دشنت‭ ‬المطربة‭ ‬امل‭ ‬حجازى‭ ‬حملة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الحملات‭ ‬الداعية‭ ‬الى‭ ‬خلع‭ ‬الحجاب‭ ‬حيث‭ ‬اطلقت‭ ‬اغنية‭ ‬جديدة‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬حجابك‭ ‬تاجك‭ ‬،واكدت‭ ‬المطربة‭ ‬انها‭ ‬لاتهدف‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الاغنيه‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الشهرة‭ ‬بل‭ ‬توصيل‭ ‬صورة‭ ‬الاسلام‭ ‬بشكل‭ ‬جميل‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬تشويهه‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬دشنت‭ ‬مجموعة‭ ‬اخرى‭ ‬حملة‭ ‬لدفع‭ ‬الفتيات‭ ‬لخلع‭ ‬الحجاب‭ ‬بدعوى‭ ‬ان‭ ‬ارتدائهن‭ ‬الحجاب‭ ‬تم‭ ‬بضغوط‭ ‬من‭ ‬الاسرة‭ ‬والمدرسه‭ .‬

ووسط‭ ‬الجدل‭ ‬الدائر‭ ‬اكد‭ ‬علماء‭ ‬الدين‭ ‬ان‭ ‬الحجاب‭ ‬فريضة‭ ‬اسلامية‭ ‬بالقران‭ ‬والسنة‭ ‬،وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬على‭ ‬جمعه‭ ‬مفتى‭ ‬الجمهوريه‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬الحجاب‭ ‬فريضة‭ ‬اسلامية‭ ‬تحقق‭ ‬صالح‭ ‬المراة‭ ‬لانها‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الفطرة‭ ‬البشريه‭ ‬لان‭ ‬الاسلام‭ ‬عندما‭ ‬اباح‭ ‬للمراة‭ ‬كشف‭ ‬الوجه‭ ‬والكفين‭ ‬وستر‭ ‬مادون‭ ‬ذلك‭ ‬فقد‭ ‬اراد‭ ‬ان‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬فطرتها‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬التزام‭ ‬المراه‭ ‬بالحجاب‭ ‬يجبر‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬احترامها‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬لها‭ ‬عقلا‭ ‬راجحا‭ ‬وليس‭ ‬جسدا‭ ‬للشهوة‭.‬

واضاف‭ ‬الداعيه‭ ‬طه‭ ‬يعقوب‭ ‬ان‭ ‬الحجاب‭ ‬واجب‭ ‬فى‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬حيث‭ ‬امر‭ ‬الله‭ ‬رسوله‭ ‬ونساء‭ ‬المؤمنين‭ ‬بستر‭ ‬جميع‭ ‬ابدانهن‭ ‬اذا‭ ‬خرجن‭ ‬لحوائجهن‭ ‬ليقع‭ ‬الفرق‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬الاماء‭ ‬فتعرف‭ ‬الحرائر‭ ‬بسترهن‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬يرى‭ ‬احمد‭ ‬فتحى‭ ‬استاذ‭ ‬الشريعة‭ ‬ان‭ ‬الحجاب‭ ‬فرض‭ ‬وواجب‭ ‬فى‭ ‬القرآن‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬فى‭ ‬سورة‭ ‬الاحزاب‭ ( ‬ياايها‭ ‬النبى‭ ‬قل‭ ‬لازواجك‭ ‬وبناتك‭ ‬ونساء‭ ‬المؤمنين‭ ‬يدنين‭ ‬عليهن‭ ‬من‭ ‬جلابيبهن‭ ‬ذلك‭ ‬ادنى‭ ‬ان‭ ‬يعرفن‭ ‬فلا‭ ‬يؤذين‭ ‬وكان‭ ‬الله‭ ‬غفورا‭ ‬رحيما‭ ) ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الرسول‭ ‬عليه‭ ‬الصلاة‭ ‬والسلام‭ ‬فى‭ ‬حديث‭ ‬له‭ ‬اذا‭ ‬بلغت‭ ‬المراه‭ ‬المحيض‭ ‬فلا‭ ‬يظهر‭ ‬منها‭ ‬الا‭ ‬الوجه‭ ‬والكفين‭ ‬واعتبر‭ ‬مركز‭ ‬الازهر‭ ‬العالمى‭ ‬للفتوى‭ ‬ان‭ ‬دعوات‭ ‬خلع‭ ‬الحجاب‭ ‬دعوات‭ ‬شاذة‭ ‬ومتطرفة‭ ‬ولاتمت‭ ‬للاسلام‭ ‬بصلة‭ ‬وان‭ ‬الحجاب‭ ‬فرض‭ ‬ثبت‭ ‬وجوبه‭ ‬بنصوص‭ ‬قرآنيه‭ ‬قطعيه‭ ‬الثبوت‭ ‬والدلالة‭ ‬لاتقبل‭ ‬الاجتهاد‭ .‬