أمطار وفيضان أنهر واخلاء مئات آلاف في اليابان

طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬صدرت‭ ‬توجيهات‭ ‬لمئات‭ ‬الآلاف‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬الجمعة‭ ‬بإخلاء‭ ‬منازلهم‭ ‬بسبب‭ ‬مرور‭ ‬العاصفة‭ ‬الاستوائية‭ ‬ماوار‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بهطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وغرب‭ ‬البلاد‭.‬

عين‭ ‬العاصفة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مصنفة‭ ‬سابقا‭ ‬كاعصار‭ ‬حين‭ ‬ضربت‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬جزيرة‭ ‬غوام‭ ‬الأميركية،‭ ‬كانت‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬اليابان‭.‬

صدرت‭ ‬توجيهات‭ ‬الإخلاء‭- ‬وهي‭ ‬غير‭ ‬إلزامية‭- ‬خصوصا‭ ‬الجمعة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬410‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تويوتا‭ ‬سيتي‭ ‬بدائرة‭ ‬آيشي‭ (‬وسط‭).‬

في‭ ‬نفس‭ ‬الدائرة،‭ ‬شملت‭ ‬دعوات‭ ‬الإخلاء‭ ‬المرفقة‭ ‬بانذار‭ ‬بأعلى‭ ‬درجات،‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تويوهاشي‭ ‬بحسب‭ ‬محطة‭ ‬التلفزيون‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬اتش‭ ‬كي‮»‬‭.‬

في‭ ‬مقاطعة‭ ‬واكاياما‭ (‬غرب‭) ‬فاضت‭ ‬عدة‭ ‬أنهار‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬هيروكازو‭ ‬ماتسونو‭ ‬أمام‭ ‬الصحافيين‭ ‬‮«‬نحث‭ ‬السكان‭ (‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭) ‬على‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مخاطر‭ ‬حصول‭ ‬انزلاقات‭ ‬تربة‭ ‬وفيضانات‭ ‬وارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬أنهار‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬جدا‭ ‬مصحوبة‭ ‬بعواصف‭ ‬رعدية‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬اليابان،‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬إلى‭ ‬الشرق،‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

علقت‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭ ‬الفائقة‭ ‬السرعة‭ ‬بين‭ ‬طوكيو‭ ‬وأوساكا‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬السكك‭ ‬الحديدة‭ ‬‮«‬جاي‭ ‬ار‭ ‬سنترال‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬260‭ ‬رحلة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بحسب‭ ‬التلفزيون‭ ‬العام‭.‬

بحسب‭ ‬العلماء‭ ‬فان‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬حيث‭ ‬تحمل‭ ‬كتل‭ ‬الهواء‭ ‬الساخن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البخار‭.‬

في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021،‭ ‬تسببت‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬انهيار‭ ‬وحول‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬أتامي‭ ‬الساحلي‭ (‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬طوكيو‭) ‬خلف‭ ‬27‭ ‬قتيلا‭.‬

تسببت‭ ‬الفيضانات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كيوشو‭ (‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬اليابان‭) ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬بسنتين،‭ ‬شهد‭ ‬الأرخبيل‭ ‬أسوأ‭ ‬فيضانات‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬قتل‭ ‬خلالها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭.‬