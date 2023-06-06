أمطار وإرتفاع في الحرارة خلال الأيام المقبلة

بغداد – فائز جواد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، والرصد الزلزالي التابعة الى وزارة النقل، تساقطاً للأمطار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس البلاد اليوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد)، مشيراً الى ان (طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع المناطق)، واضاف ان (طقس الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً وغائماً جزئي في اقسامها الغربية، بينما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).