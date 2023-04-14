أمانة بغداد تنجح في سحب المياه الراكدة بعد غرق شوارع الغزالية ومناطق مجاورة

أمطار غزيرة مفاجئة تتسبّب بإرباك الموظفين والطلبة قبل إعلان تعطيل الدوام

بغداد – قصي منذر

تفاجئ اهالي بغداد امس الاربعاء، بتساقط امطار غزيرة يصاحبها رياح قوية تسببت بسقوط عدد من مداخل السيطرات وغرق الازقة والشوارع الرئيسة بعدما اكدت الارصاد الجوية انحسار الموجة التي تجتاح العراق منذ الثلاثاء الماضي، فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم السبت صحوا في المناطق كافة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت وغدا الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد)، واضاف ان (طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ،أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق). وغرقت شوارع منطقة الغزالية والمناطق المجاورة اثر انسداد شبكات المجاري. وعزا مواطنون السبب الى (اهمال بلدية المنصور ،اعمال تنظيف شبكات الصرف الصحي ،برغم دعوات الى استنفار الجهود لمنع تجمع مياه الامطار وتكرار مآسي فيضانات الشوارع).

عواصف قوية

وتسببت الامطار الغزيرة التي رافتها عواصف قوية ، بحرمان بعض احياء بغداد من الحصول على ساعات تجهيز الكهرباء نتيجة سقوط الاسلاك المغذية. وأعلنت امانة بغداد ،في وقت لاق سيطرتها على تصريف مياه الامطار التي هطلت بمعدل 5.27 ملم بعد تطبيقها خطة الطوارئ. وذكر بيان للأمانة تلقته (الزمان) امس ان (الامين عمار موسى كاظم والملاك المتقدم للامانة اشرفوا ميدانياً على تطبيق خطة الطوارئ لتصريف المياه الامطار التي انطلقت في عموم العاصمة)، وأضاف أن (خطة الأمطار دخلت حيز التنفيذ وتضمنت استنفار الجهد الآلي والبشري وتهيئة محطات الصرف الصحي والأمطار وخطوط ومحطات الطوارىء)، مؤكدا ان (كميات الأمطار انحسرت في عموم الشوارع والاحياء السكنية وتم تصفير اغلبها والمتبقي بعض الازقة ضمن المناطق الزراعية جاري استنفار الجهد البلدي لتصفيرها ايضاً)، وتابع ان (دوائر الامانة استطاعت السيطرة على كميات الأمطار التي هطلت بمعدل 5.27 ملم في حين تبلغ الطاقة التصميمية لشبكة مدينة بغداد 5.22 ) ملم وهي ضمن واجبات ومهام عمل الأمانة المعتاد). بدوره ،أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، توجيهات على خلفية تطورات الأحوال الجوية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في بيان تلقته (الزمان) إن (الوزير أوعز لجميع تشكيلات الوزارة باتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة سوء الأحوال الجوية والمحافظة على الشبكة الكهربائية)، واضاف ان (التوجيهات تمثلت بـالمراعاة القصوى لإجراءات السلامة للعاملين والمعدات، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وتفعيل استقبال شكاواهم على رقم الشكاوى المركزي 5806 وتوعية المواطنين بعدم ملامسة أعمدة ومكونات الشبكة الكهربائية حفاظاً على حياتهم وحياة أطفالهم، ومتابعة عمل المناوبات المسائية خلال ساعات الليل وتفعيل الخدمة، وإجراء متابعات للشبكة الكهربائية ومسارات المغذيات والتنسيق العالي مع الجهات الخدمية الأخرى). من جانبها ، اكدت وزارة الموارد المائية، ان الأمطار الأخيرة عززت الخزين المائي في البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في تصريح امس ان (الأمطار التي شهدتها البلاد كانت مفيدة جداً ،ولاسيما في المناطق الشرقية للبلاد ،حيث كانت مؤثرة ،فتم خزن قسما منها في البحيرات والسدود والبحيرات الطبيعية وبحيرة الحبانية وفي السدود الصغيرة وسدود حصاد المياه)، وتابع ان (الأمطار حققت رشة للبساتين ورفعت من مناسيب الأنهر علاوة على الجانب الأهم حسنت من جودة مياه شط العرب وتعزيز الغطاء النبات الطبيعي). وحسمت الحكومة، الارباك الذي تسببت به الدوائر والمحافظات للموظفين وطلبة الجامعات والمدارس ، باعلان عطلة الخميس. ووجهت بعض المحافظات في وقت سابق ،تعطيل الدوام في دوائرها.وجاء في قائمة المحافظات التي عطلت دوام المدارس بسبب موجة الأمطار الغزيرة، وهي بابل والمثنى والديوانية. فيما قررت محافظة الانبار، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والكليات والمعاهد والدوائر الحكومية، نظراً لسوء الاحوال الجوية في عموم مناطق المحافظة، واستثنت في بيان سابق (الدوائر الصحية والأمنية والخدمية من التعطيل). كما التحقت بركبها محافظتي واسط وصلاح الدين، وقررت تعطيل الدوام الرسمي للمدارس.

تجمعات مياه

وفي النجف ،نجحت الملاكات الهندسية و الفنية و العاملين في مديرية مجاري المحافظة ، من سحب تجمعات مياة الأمطار من الشوارع والأنفاق و الأحياء السكنية بنسبة أكثر من 80 بالمئة. وقال مدير دائرة مجاري المحافظة نزار العبودي في بيان تلقته (الزمان) انه (برغم غزارة مياه الأمطار التي هطلت على عموم مدن العراق و منها النجف ، شكلنا فريق عمل من مهندسين و فنيين وعاملين قبل نزول الأمطار ، ووزعنا جميع كوادرنا المعززة بالآليات ومضخات سحب المياه ، وزعت بين القواطع بالمركز والأطراف لمتابعة المناطق الأكثر تجمعاً لمياة الأمطار )، واضاف (واجهتنا صعوبات كبيرة بإنسداد بعض المنهولات بالشوارع والأحياء السكنية ، بسبب رمي أجسام غريبة أو نفايات وأتربة داخل المنهولات وهذا سبب رئيس لإنسداد شبكات مياة الأمطار و شبكات المياه الثقيلة).