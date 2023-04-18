أمسية رمضانية ضيوفها مطربو الريف بدءاً من داخل حسن

بغداد- ياسين ياس

وفاءا واستذكارا للمنجز الغنائي المتميز ،لرواد الاغنية العراقية ومبدعيها نظمت نقابة الفنانين العراقيين امسية فنية لفنون الريف من داخل حسن إلى الآن بمشاركة نخبة من نجوم الأغنية الريفية العراقية على مسرح ضفة النهر، ادارها الشاعر رياض الركابي ، وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية ونجوم الفن العراقي.

شارك ضمن فقرات الحفل الفنانين: يونس العبودي ورعد الناصري و صدام مسير و عبد الحسين اللامي و يوسف الربيعي و عباس العبودي و عقيل موسى و حيدر العتابي و تيسير الحنين و حسن جاسم ،وكان الاشراف الفني للحفل من قبل الفنان محمد هادي والهندسة الصوتية للفنان علي فاضل رئيس الشعبة الموسيقية في النقابة. كما شارك عازف العود سامي نسيم عضو المجلس المركزي للنقابة بورقة تحدث فيها عن تنويعات الطرب الريفي.

وقال مقدم الحفل الشاعر الركابي ان (الفنان الراحل داخل حسن ولد في قضاء الشطرة،وكانت يداه ومسبحته موسيقاه الاولى لاغانيه التي تميزت بالعذوبة والجمال ليرفد المكتبة الغنائية بعشرات الروائع الغنائية التي مازالت باقية الى يومنا هذا)..

وعن.الراحل تحدث الفنان سامي نسيم لـ(الزمان)قائلا(الراحل داخل حسن، وناصر حكيم،وحضري ابو عزيز ، رواد القرن العشرين، والراحل داخل حسن ،عمل في عدة مهن ، وفي عام 1936. عند افتتاح اذاعة بغداد، جاء داخل حسن عند الافتتاح كمطرب متمكن فقدم اغنية (ياطبيب) من كلماته والحانه وادائه، وفي اخر ايامه غنى في المسرح الوطني وكان يرثي نفسه وتعامل في غنائه مع اكثرمن شاعر،وبعد تقاعده عاد الى مدينته الناصرية ليتوفى هناك عام 1984).

وفي شهادة من الفنان عادل اسماعيل قال(الراحل داخل حسن احيا العديد من الحفلات في سوريا ومصر،ولبنان، وذهب مع عدد من المطربين عام 1948 الى جبهات القتال في فلسطين للترفيه عن المقاتلين من الجيش العراقي)..

وعنه قال المخرج جمال محمد الراحل شكل مثلثا مهما مع ناصر حكيم وحضيري ابو عزيز،

وكان منزلي قريب الى منزل داخل حسن)، واضاف (انه نقل له حفل مباشر للتلفزيون من المسرح الوطني وهو اخر حفل للراحل)…

فيما قال المخرج علي حنون (سافرت ذات مرة الى الناصرية،والتقيت ابن عم الراحل داخل حسن فقال لي ان الراحل كان لديه مساهمات في السينما خصوصا في فيلم (غزالة) وكان يرافـــقة على الربابة فالح حسن).