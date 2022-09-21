أمريكي يتوجّه بصاروخ روسي إلى محطة الفضاء الدولية

بايكونور‭ (‬كازاخستان‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتوجه‭ ‬ثلاثة‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬هم‭ ‬أميركي‭ ‬وروسيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تشكل‭ ‬فرصة‭ ‬تعاون‭ ‬نادرة‭ ‬الحصول‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬التوترات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وينطلق‭ ‬الأميركي‭ ‬فرانك‭ ‬روبيو‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (‬ناسا‭) ‬وسيرغي‭ ‬بروكوبييف‭ ‬ودميتري‭ ‬بيتيلين‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسية‭ “‬روسكوسموس‭” ‬بواسطة‭ ‬صاروخ‭ ‬سويوز‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬بايكونور‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬13،54‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭.‬

وروبيو‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬رائد‭ ‬فضاء‭ ‬أميركي‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬بواسطة‭ ‬صاروخ‭ ‬روسي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭.‬

وفرضت‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬وتراجعت‭ ‬العلاقات‭ ‬المتوترة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭. ‬وقد‭ ‬استهدفت‭ ‬أيضا‭ ‬صناعة‭ ‬الفضاء‭ ‬لكنها‭ ‬بقيت‭ ‬مجال‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭.‬

وبعد‭ ‬رحلة‭ ‬الأربعاء،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تسافر‭ ‬آنا‭ ‬كيكينا،‭ ‬رائدة‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسية‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الفعلية،‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬مطلع‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬بمركبة‭ “‬كرو‭ ‬دراغون‭” ‬من‭ ‬شركة‭ “‬سبايس‭ ‬إكس‭” ‬الأميركية‭.‬

وستكون‭ ‬كيكينا‭ ‬خامس‭ ‬رائدة‭ ‬فضاء‭ ‬روسية‭ ‬محترفة‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬وأول‭ ‬امرأة‭ ‬تطير‭ ‬بمركبة‭ ‬فضائية‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬الملياردير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭.‬

ومع‭ ‬هاتين‭ ‬الرحلتين‭ ‬المقررتين،‭ ‬يسعى‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬الروس‭ ‬والغربيون‭ ‬على‭ ‬السواء‭ ‬للابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬المحتدم‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتعين‭ ‬عليهم‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المدار‭.‬

وكثمرة‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬واليابان‭ ‬ووكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬وروسيا،‭ ‬قسمت‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬قسمين‭: ‬أميركي‭ ‬وروسي‭.‬

‭- ‬موسكو‭ ‬تريد‭ ‬مغادرة‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ -‬

تعتمد‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الدفع‭ ‬الروسي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مدارها،‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬400‭ ‬كيلومتر،‭ ‬فيما‭ ‬يتعامل‭ ‬الجزء‭ ‬الأميركي‭ ‬مع‭ ‬الكهرباء‭ ‬وأنظمة‭ ‬دعم‭ ‬الحياة‭.‬

لكن‭ ‬التوترات‭ ‬الفضائية‭ ‬تصاعدت‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسية،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬‮ ‬دميتري‭ ‬روغوزين،‭ ‬المدير‭ ‬السابق‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسية‭ “‬روسكوسموس‭” ‬والداعم‭ ‬للتدخل‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ولاحقا،‭ ‬أكد‭ ‬خلف‭ ‬روغوزين‭ ‬المعيّن‭ ‬أخيرا‭ ‬يوري‭ ‬بوريسوف‭ ‬قرار‭ ‬روسيا‭ ‬بمغادرة‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنشاء‭ ‬محطتها‭ ‬المدارية‭ ‬الخاصة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬معين‭.‬

ووصفت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بأنها‭ “‬تطور‭ ‬مؤسف‭” ‬سيعرقل‭ ‬العمل‭ ‬العلمي‭ ‬المنجز‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭.‬

وبحسب‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء،‭ ‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬مدارية‭ ‬جديدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬صناعة‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬للبلاد‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي،‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تزدهر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عقوبات‭ ‬شديدة‭.‬

وأُطلقت‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭.‬

وفي‭ ‬العهد‭ ‬السوفياتي،‭ ‬كان‭ ‬برنامج‭ ‬الفضاء‭ ‬مزدهرا‭ ‬وحقق‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬إرسال‭ ‬أول‭ ‬رجل‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬عام‭ ‬1961‭ ‬وهو‭ ‬يوري‭ ‬غاغارين،‭ ‬وإطلاق‭ ‬أول‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وهو‭ “‬سبوتنيك‭”.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬عانت‭ “‬روسكوسموس‭” ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النكسات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬من‭ ‬فضائح‭ ‬فساد‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬ومركبات‭ ‬فضائية‭ ‬أخرى‭.‬

كما‭ ‬خسرت‭ ‬روسيا‭ ‬احتكارها‭ ‬الطويل‭ ‬الأمد‭ ‬لرحلات‭ ‬الفضاء‭ ‬المأهولة‭ ‬نحو‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬لصالح‭ “‬سبايس‭ ‬إكس‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬خسارة‭ ‬بملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬الإيرادات‭.‬