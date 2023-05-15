أمريكا عدوة الشعوب – ثائر علوان
ولادة طفل بعين واحدة بمحافظة ذي قار ،هذا الخبر لو كان محبوكاً في قصة ترويها الجدات سابقا للاطفال قرب المدفئة ليلا ،لقلنا هذه خرافة انها تريد تحد من شعوذة الاطفال كي يغلبهم النعاس ليناموا باكرا،الخبر الان حقيقة ،نشرته وسائل الاعلام،سيظهر لنا المتفيهقون عباقرة القرن العشرين ليقولوا ،هذا هو الاعور الدجال وينبغي ان نعد العدة للتصدي له ،لكن الحقيقة العلمية هذا التشوه يسمى الطفرة الجينية ،ناجم من التلوث البيئي ،الجشع الرأسمالي اجتث الاشجار وجفف الانهر ودمر الشعاب المرجانية في المحيطات ،ناهيك عن القنابل المحرمة دوليا التي القتها امريكا لقتل الشعوب ،اليابان ،فيتنام ،العراق ،الخ هذا اليورانيوم لايرحل عن هذه الدول مدى الحياة ،امريكا تتنصل من كل مؤتمر لمعالجة الاحتباس الحراري ،لايهمها التشوهات التي تحصل للاطفال وامراض السرطان ،وانقراض الحيوانات واقتلاع الاشجار وانحسار المياه ولاحتى تدمير الكوكب برمته ،يهمها الربح فقط ،ومما زاد الطين بلة في العراق ان ذيولها يحرقون الغاز في الابار النفطية ارضاء لعشيقتهم امريكا خوفامن ان تزيحهم عن السلطة ،كان على صواب من قال ان امريكا عدوة الشعوب.