

أمريكا عدوة الشعوب – ثائر علوان

ولادة طفل بعين واحدة بمحافظة ذي‮ ‬قار‮ ‬،هذا الخبر لو كان محبوكاً‮ ‬في‮ ‬قصة ترويها‮ ‬الجدات سابقا‮ ‬للاطفال‮ ‬قرب المدفئة ليلا‮ ‬،لقلنا هذه خرافة انها تريد تحد من شعوذة الاطفال كي‮ ‬يغلبهم النعاس ليناموا باكرا،الخبر الان حقيقة‮ ‬،نشرته وسائل الاعلام،سيظهر لنا المتفيهقون عباقرة القرن العشرين ليقولوا‮ ‬،هذا هو الاعور الدجال وينبغي‮ ‬ان نعد العدة للتصدي‮ ‬له‮ ‬،لكن الحقيقة العلمية هذا التشوه‮ ‬يسمى الطفرة الجينية‮ ‬،ناجم من التلوث البيئي‮ ‬،الجشع الرأسمالي‮ ‬اجتث الاشجار وجفف الانهر ودمر الشعاب المرجانية في‮ ‬المحيطات‮ ‬،ناهيك عن القنابل المحرمة دوليا التي‮ ‬القتها امريكا لقتل الشعوب‮ ‬،اليابان‮ ‬،فيتنام‮ ‬،العراق‮ ‬،الخ‮ ‬هذا اليورانيوم لايرحل عن هذه الدول مدى الحياة‮ ‬،امريكا تتنصل من كل مؤتمر لمعالجة الاحتباس الحراري‮ ‬،لايهمها التشوهات التي‮ ‬تحصل للاطفال وامراض السرطان‮ ‬،وانقراض الحيوانات واقتلاع الاشجار وانحسار المياه ولاحتى تدمير الكوكب برمته‮ ‬،يهمها الربح فقط‮ ‬،ومما زاد الطين بلة في‮ ‬العراق ان ذيولها‮ ‬يحرقون الغاز في‮ ‬الابار النفطية ارضاء لعشيقتهم امريكا خوفامن‮ ‬ان تزيحهم عن السلطة‮ ‬،كان على صواب من قال ان امريكا عدوة الشعوب‮.‬