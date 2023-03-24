أمريكا بين الخداع والوداع – ضياء واجد المهندس

جعلت اتفاقية “برتون وودز” سنة 1944 جعلت الدولار هو المعيار النقدي الدولي لكل عملات العالم. حيث تعهدت أمريكا بموجب تلك الاتفاقية و أمام دول العالم بانها تمتلك غطاء من الذهب يوازي ما تطرحه من دولارات.

و تنص الاتفاقية على أن من يسلم أمريكا 35 دولارًا تسلمه أمريكا أوقية من الذهب.

أي : إنك إذا ذهبت إلى البنك المركزي الأمريكي بإمكانك استبدال (35) دولارًا بأونصة من الذهب، و الولايات المتحدة الأمريكية تضمن لك ذلك.

حينها صار الدولار يُسمّى “عملة صعبة ” و اكتسب ثقة دولية، و ذلك لاطمئنان الدول لوجود تغطيته له من الذهب. فقامت الدول بجمع أكبر قدر من الدولارات في خزائنها على أمل تحويل قيمتها إلى الذهب في أي وقت.

و استمر الوضع على هذا الحال زمنًا حتى خرج الرئيس الامريكي نيكسون في بداية السبيعينات على العالم ليصدم كل سكان الكرة الأرضية جميعًا بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب، و ليكتشف العالم أن الولايات المتحدة كانت تطبع الدولارات بعيدًا عن وجود غطاء من الذهب و كما قال الرئيس الفرنسي بومبيدو : ان امريكا خدعتنا و امتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا تساوي قيمتها الا ثمن تكلفة صناعة هذه الورقة و لا غطاء ذهبي لها.

أعلن نيكسون حينها أن الدولار سيُعوَّمُ أي ينزل في السوق تحت المضاربة، و سعر صرفه سيحدده العرض و الطلب بدعوى أن الدولار قوي بسمعة أمريكا و اقتصادها، و كأن هذه القوة الاقتصادية ليست قوة مستمدة من تلك الخدعة الكبرى التي استغفل بها العالم.

قيمة كارثية

و لم تتمكن أي دولة من الاعتراض أو إعلان رفض هذا النظام النقدي الجديد لأن هذا الاعتراض سيعني حينها أن كل ما في خزينة هذه الدول من مليارات الدولارات و في بنوكها سيصبح ورقًا بلا قيمة و هي نتيجة أكثر من كارثية بالنسبة لها.

سُميّت هذه الحادثة الكبيرة عالميًا صدمة نيكسون (Nixon shock) و يكفيك أن تكتب (Nixon shock) على محركات البحث لتكتشف انها حادثة كتب عنها آلاف الصفحات و التحليلات و الدراسات و لكنها مغيبة عن الشعوب

حينها ذهب وزير الخارجية الامريكي هنري كيسنجر إلى السعودية و طلب منها أن من يريد أن يشتري النفط منكم يشتريه بالدولار و هذا ما فعلته السعودية.

نيكسون قال حينها كلمته الشهيرة :

” يجب أن نلعب اللعبة كما صنعناها، و يجب ان يلعبوها كما نحن صممناها “.

ولا زال هذا النظام قائمًا حتى اليوم : أمريكا تطبع ما تشاء من الورق وتشتري به بضائع جميع الشعوب.

لذلك قال بوتين : ” أمريكا تسرق العالم !” وهو مُحقً في ذلك تمامًا ..

ولن يكون? ما بعد? الحرب على أوكـ.ـرانيا كما قبل?ها..

قال رئيس بنك الاحتياطي الأمريكي ، باول : “بما أن الولايات المتحدة قد اتخذت مثل هذا الإجراء ، بطرد روسيا من نظام SWIFT هذا ، فلن تثق أي دولة في أي نظام تنظيمي أنشأته الولايات المتحدة بعد الآن. وهذا يعني أنه يمكننا فقط طرد روسيا ، من (الأمم المتحدة) أيضًا.

الروس قادرون لحسن الحظ على تجاوز بطاقة فيزا ، باستخدام (Unionpay الصيني) ، الذي يعمل في (180 دولة) قريبًا ، جميع دول آسيا ودول الآسيان أيضًا ، باستثناء الهند وكوريا الجنوبية ، وربما حتى اليابان أيضًا ، نظرًا لأن اليابان عضو في منظمة RECEPT التجارية التي تم تشكيلها حديثًا أيضًا. أستراليا ونيوزيلندا اللذان ينتميان إلى مثل هذه المجموعة التجارية أيضًا ، سيتعين عليهما التوصل إلى نظام دفع بديل.

دولة تجارية

نظرًا لأن الصين هي أكبر دولة تجارية على وجه الأرض ، مع حجم مبيعات يزيد عن 6 تريليونات من الولايات المتحدة ، تقريبًا (3 أضعاف حجم) التجارة الأمريكية ، ستشجع الصين الآن الدول الآسيوية على التجارة ، باستخدام سلة العملات الآسيوية ، متجاوزة (الدولار الأمريكي). ستكون هذه بداية انخفاض العملة الأمريكية (الدولار) ، في نظام التداول العالمي ، كعملة محجوزة. ولن يمتلك جو بايدن ذرة من خلايا المخ ، لفهم مثل هذا السيناريو.. بالطبع ، الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الآخرون ، مثل أستراليا، سوف يمتصون الأمريكيين ، حتى نفشل أنفسنا ، في النهاية.

سينتهي عالمنا في سيناريو مختلف تمامًا عما نشهده ونختبره اليوم. يمكنك القول إن عالمنا سينتهي به المطاف في (مجالين للتأثير الاقتصادي والعسكري) ، أحدهما : الصين ، والآخر : الولايات المتحدة .

السيناريو النهائي يومًا ما هو: الصين سيكون لديها اقتصاد أكبر مرتين من الولايات المتحدة . نظرًا لأن * الصين بها (1.4 مليار شخص) ، بمجرد أن يصل GPD الخاص بها لكل شخص حتى ( 30000 دولار لكل شخص )، عندما يتم تحقيق هذا الهدف النهائي تمامًا. *هيمنة الولايات المتحدة على وشك الانتهاء الآن .

الولايات المتحدة، التي حظرت استيراد نفط فنزويلا ، تتدافع الآن لتطلب فنزويلا ، لتصدير النفط إلى الولايات المتحدة . حتى الصم والبكم والأعمى الأمريكيون يطلبون من إيران تصدير النفط أيضًا.

ستكون أوروبا * هي الخاسر الأكبر المطلق في النهاية ، إذا استمر العالم الغربي في السير في هذا المسار المدمر. بما أن أوروبا تضم البلدان المعتمدة على الطاقة ، (للنفط والغاز ). هل تريد أوروبا أن تدفع أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات مقابل غاز البترول المسال الأمريكي ؟

هذا المستشار المنتخب حديثًا ليس لديه عقل لمعرفة ذلك. على عكس المستشارة الألمانية السابقة ، أنجيلا ميركل. لقد وقفت على موقفها ،ضد اعتراض الولايات المتحدة على خط أنابيب الغاز الروسي. لقد تحدث الرئيس الحادي عشر للتو إلى المستشار الألماني و الرئيس الفرنسي ، وحذرهما من أنهما سيكونان في حالة يرثى لها ، إذا لم تنجح الحرب في أوكرانيا بشكل ودي مع جميع الأطراف المعنية.

مرحبًا ، سنعيش في عالم جديد مختلف تمامًا ، عاجلاً وليس آجلاً.