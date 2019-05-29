أما آن لهم أنْ يتوبوا ؟ – حسين الصدر

-1-

لشهر رمضان أهمية استثنائية جَعَلَتْهُ يكون سيدَ الشهور فضلاً ومكانة :

انّه شهر القرآن

وانّه الشهر الذي فيه ليلةُ القدر أشرف ليالي السنة

وانّه شهرُ التوبة والغفران والموسم الالهي للعتق من النار .

وانه شهر التجرد من الماديات لتنطلق الروح في فضاءاتها السامية .

وهو شهر الله : وهذه النسبة تستبطن التعظيم والتكريم والاّ فانّ كل الشهور هي شهور الله ،

ويطول بنا المقام لو أردنا استعراض كل ما يتصف به هذا الشهر الفضيل من سمات .

والمهم : انه جاء في الحديث الشريف :

( مَنْ لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له الى قابِلٍ الاّ أنْ يَشْهدَ عرفة)

ومنه يعلم ان الحج هو الموسم الثاني للغفران .

-2-

وطلبُ الغفران له بوّابةٌ كبرى

والبوابة الكربى هي التوبة

واذا كانت التوبة مطلوبةً في كلِّ آن ، فانها تتأكد في شهر الغفران .

قال تعالى

” انما التوبةُ على الله للذين يعملون السوءَ بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب”

النساء /17

وهنا تستوقفنا أداة الحصر (انما) ليثور التساؤل القائل :

هل التوبة محصورة بالجاهل فقط دون غيره من الناس ؟

والجواب :

انّ كلَّ عاصٍ جاهل ،

لقد فضّل اللذة العاجلة على اللذة الدائمة ( وأيُّ جهل أكبر من اختيار النار بدلاً من الجنة )

ان ضياع البوصلة ، واهمال التمييز بين ما ينفع النفس وما يضرها، هو عين الجهل ، والاّ فانّ باب التوبة مفتوح للجميع

قال تعالى :

( وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون )

النور/ 31

-3-

ومن خصائص التوبة النصوح أنها تمحو كل الصفحات الداكنة من سيرة التائب، وتُخرجه من تلك الأوضاع الملوّثه بالعصيان .

لقد جاء في الخبر ما مؤداه :

اذا تاب العبد توبه نصوحاً أحبه الله وستر عليه

قيل : وكيف يستر عليه ؟

فجاء الجواب :

يُوحي الى بقاع الأرض التي ارتكب فيها المعاصي أنْ اكتمي عليه ذنوبه،

ويُنسي مَلَكَيْهِ ما كانا كتبا عليه من الذنوب فيلقى اللهَ حين يلقاهُ ولا شيءَ من الذنوب عليه.

-4-

والمعروف ان الكثير من الناس يسوّفون في التوبة ويؤجلونها الى مراحل قادمة من سني أعمارهم .

وهنا يخاطبهم الشاعر ويقول :

يا مَنْ يُعِدّ غداً لِتَوْبَتِهِ

أَعلى يقينٍ مِنْ بلوغِ غدِ ؟

أيامُ عمرِكَ كلُّها عددٌ

ولعلَّ يَوْمَكَ آخرُ العَددِ

-5-

انك لا تحتاج في التوبة الى مراجعة أحد فمجرد الندم على التفريط يفتح لك الأبواب …،

واتخاذ القرار الحازم بالاقلاع عن كل ما كنت تمارسه من مفارقات واختراقات للخطوط الحمراء المرسومة شرعا يدخلك في عداد التائبين .

-6-

والسؤال الآن :

انّ الاية المباركة قالت ثم ( يتوبون من قريب) فما هو معنى القرب هنا ؟

المعنى :

انهم يتوبون قبل الموت .

ان الموت آتٍ لا محالة

وكلُّ آتٍ قريب .

-7-

وقد تقول :

انّ حيتان الفساد وقراصنة النهب للمال العام تسهلُ عليهم هذه التوبة ، ولكن ما هو مصير ما نهبوه من الثروة الوطنية ؟

والجواب :

ان عليهم المبادرة الى ارجاع كل ما سرقوه ونهبوه من المال العام، كما أنّ على كل تائب ارجاع ما اغتصبه من أموال الاخرين اليهم .

ولو فعلوا ذلك لاخرجوا العراق من عنق الزجاجة ، ولكنهم لا يملكون الشجاعة للإقدام على مثل هذه النوبة النصوح ، فضلاً عن انطفاء وهج الروح والضمير …

انهم لا يفكرون في التوبة بل لا يوفقون اليها ، لان التائب مرحوم وهم من المحرومين ..!!