أمان للجانبين – مالك عبد الامير رحيم

لكل إنسان هدف وفكر يختلف عن الإنسان الآخر هكذا خلق الله عزوجل مخلوقاته فكل كائن له مميزات يمتاز بها سلباً أو إيجاباً. وهذه الميزات والاختلاف لم تقتصر على الإنسان فحسب بل شملت أيضاً المخلوقات الأخرى، كذلك هو الحال بالنسبة للأرض وبقاعها فإنه ليس بالضرورة أن كل أرض تشبه الأخرى، كما هو واقع حال البحار والأنهار. هناك أرض تجدها تشد الناظر لها بروعة جمال طبيعتها والميزات التي تمتاز بها. فإن كان أحد ما قد قدم زائرآ الى اي مدينة أخرى غير التي يسكنها، سرعان ما يجد الفارق بينهما . هنا نجد بأن مدن العراق تختلف تماماً عن بعضها بعضاً فليس بغداد كالموصل والعكس، فإن في بغداد مميزات واماكن تؤهلها أن تكون عروس العراق، من مناظر طبيعية ومعالم مهمة ومشاهد مقدسة مثل الإمامين الكاظم والجواد ع فقبابهما تنير سماء بغداد بمناراتها التي تناطح السماء. ا?قضية بدورها تختلف من قضاء الى اخر، فقضاء الدبس ليس هو قضاء سامراء، إن قضاء سامراء يمتاز بامتيازات لاتجدها في الاقضية والنواحي الآخرى. فعندما تدخل قضاء سامراء تجد قبة رسمت لوحة الأمن ودخول السرور على قلب روادها ومحبيها. فإن قبة العسكريين ع تضيء سماء القضاء وتدخل الطمأنينة على قلب زواره حيث يجدون العلو والكرامة الإنسانية في تلك القبة المباركة وما تحمل لهم من آثار طيبة عن أئمة هدى قد خدموا الإسلام والمسلمين اجمعين. نعم أن من يدخل قلب سامراء يجد قلباً أوسع فيها من رحمة وحب بين أهل تلك المدينة المقدسة فيجد الزائر كل مايحتاج له من وسائل الراحة النفسية ومتطلبات الوافد من مسافة ليست بقليلة. نجد أن أهلها هم خدم مخلصون لزوار الإمامين العسكريين ع. ناهيك عن التفاني من قبل خدام المرقد الشريف من حب الخدمة وتقديم كافة وسائل الراحة لزوار العتبة المقدسة. وأن أمانة العتبة تؤدي دوراً مهماً في ترساخ الحب والوئام بين خدمة المرقد والزائرين الكرام. فكل وقتهم لخدمة أصحاب الدار واي دار هي تلك التي يخدمونها دار أمام العصر والزمان المهدي المنتظر عج. وفي كل عام وفي أي مناسبات تجدهم في أعلى درجات الخدمة والتواضع مرحبين ومهللين بضيوف بيت الإمام عج. أدام الله لهم تلك الرحمة والقلب الطيب وسدد خطاهم لخدمة الدين الإسلامي.