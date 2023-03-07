أمانة بغداد توزع الأراضي بين لاعبي وأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم

بغداد – الزمان

أجرت امانة بغداد قرعة توزيع قطع الاراضي على لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم والملاك التدريبي والاداري واعضاء الوفد ورئيس ونواب واعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم والحكام العراقيين المشـــــــاركين في بطـــــــولة خليجي 25في البصـــــــرة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيـــــس مجلس الوزراء محمد شساع السوداني.

وذكر بيان ان (قرعة توزيع قطع الاراضي تم اجرائها بشفافية عالية برئاسة امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم وبحضور وكلاء امانة بغداد الاداري والفــــــني ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن يونس محمود واعـــــــضاء الاتحاد وعدد من اللاعبين وجمعاً من وسائل الاعلام).

واضاف ان (امانة بغداد هيأت قطع اراضي بمساحة 200متر مربع في العاصمة بغداد وقامت باجراء القرعة لتوزيعها على اعضاء الفريق مجاناً تكريماً لاحرازهم كأس بطولة خليجي 25 التي اقيمت في البصرة الفيحاء ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء).

واشار الى ان (امين بغداد اكد بان امانة بغــــــــداد داعمة لقطاع الشباب والرياضة والسيد رئيـــــس مجلـــــــس الوزراء يولي هذا القــــــطاع اهتماماً خاصاً وهـــــــذا التكريم يعد داعماً وحافزاً لمنتخبنا الوطني لتحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات في المحافل الرياضية المقبلة).