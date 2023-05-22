محافظ ذي قار يطالب الحكومة تخصيص مبالغ مجزية لإستكمال المشاريع الخدمية

أمانة بغداد تواصل حملة الإعمار لتطوير أحياء العاصمة

الناصرية – باسم الركابي

بغداد – قصي منذر

استكملت امانة بغداد، اعمال تطوير الجزء الأول من شارع الكرادة داخل، وباشرت بتطوير الجزء الثاني ضمن حملة بغداد اجمل، التي اطلقها رئيس الوزراء محمد السوداني. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرئي بلدية الكرادة والمشاريع، انجزت اعمال تطوير شارع الكرادة داخل بطول 500 متر، من ساحة كهرمانة الى حسينية عباس التميمي، وباشرت بتطوير الجزء الثاني بطول 500 متر لغاية النفق)، مبيناً ان (التطوير شمل توسيع الطريق بعرض عشرة امتار، ورصف الأرصفة بحجر البازلت، وزراعة أشجار معمرة مع تنفيذ منظومة سقي لها، ونصب أعمدة إنارة حديثة، الى جانب إكساء الطريق وتزويده بالعلامات المرورية).

متطلبات سكن

واوضح ان (الامانة تواصل حملتها الكبرى لتطوير وإكساء الطرق والأحياء السكنية في عموم بغداد، من أجل النهوض بواقع العاصمة وتلبية متطلبات ساكنيها). وكشفت مديرية بلدية الناصرية، عن ثلاثة مقترحات تم تقديمها الى المحافظ محمد الغزي، لتشغيل اماكن بديلة من قِبل اصحاب البسطات والمتجاوزين في شارع الحبوبي، لفتح الشارع وتنظيم الحركة داخل المدينة.

وقال بيان امس ان (الاماكن المقترحة تقع خلف مدرسة النسور وساحة المودة قرب مستوصف الرازي كبديل، وجزء من شارع النبي ابراهيم الخليل)، واضاف ان (دائرة البلدية وجهت انذارات لأصحاب البسطات والتجاوزات في شارع الحبوبي بالإخلاء من اجل تنظيم الحركة العامة داخل مركز الناصرية). واكد المحافظ ان ذي قار، بحاجة إلى نحو خمسة تريليونات دينار لإستكمال مشاريع الصرف الصحي. ولفت البيان الى ضرورة مراعاة الموازنة لحجم المشاريع التي تحتاجها المحافظة لاسيما الخدمية)، مشدداً خلال اجتماع اللجنة المالية مع المحافظين، على (انسجام التخصيصات المالية للموانة مع حجم المشاريع التي تحتاجها ذي قار فضلاً عن مطالبة المحافظة بزيادة التخصيصات، لإستكمال البنى التحتية وفق الخطة الخمسية المُعدة من قِبل المحافظة حتى عام 2026) وتابع ان (ذي قار تحتاج الى مبالغ ضخمة لكونها لم تشهد عملية اعمار منذ عام 2014 وبموجب البرنامج الحكومي فأنها اتجهت الى دعم البنى التحتية وتعزيز الخدمات في المناطق المحرومة، الى جانب استكمال مشاريع مابعد عام 2018 بسبب التظاهرات الشعبية والاحداث الامنية بين عامي 2019 و2020) منوهاً الى (اهمية شمول الموازنة التخصيصات المالية اللازمة لحل مشكلات الاجور اليومية وعقود المشاريع والخريجين المتعلقة بالمحافظة)، مبيناً انه (طرح خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بحضور المحافظين، مشروع قانون موازنة العام الجاري، والمشاريع الاستثمارية، ومشاريع تنمية الأقاليم من اجل انجاز واستكمال المشاريع الخدمية).الى ذلك، نفذت فرق المتابعة المتخصصة في دائرتي البرامج الإستثمارية الحكومية وتخطيط القطاعات بوزارة التخطيط، زيارة ميدانية الى مشروع تجهيز وتنفيذ وتشغيل مجاري الشطرة في ذي قار، للوقوف على مراحل تقدم العمل ونسب الإنجاز فيه، لصالح وزارة الاعمار والاسكان والبلديات. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشروع يعدّ من المشاريع المهمة والحيوية في المحافظة، لكونه سيخدم اكثر من 300 نسمة في الشطرة)، واوضح انه (يتضمن انجاز شبكات مياه الامطار ومياه الصرف الصحي بطول 224كيلومتر، الى جانب خط ناقل لمياه الصرف الصحي بطول نحو 7 كيلومتر، وكذلك تنفيذ 13 محطة لرفع مياه الصرف الصحي والأمطار تم تنفيذ ثلاثة منها، تصل اقطارها الى 319 ملمتر)، مشيراً الى (انجازه نهاية العام الجاري، بكلفة كلية تبلغ نحو 110 مليار دينار).

مشاريع خدمية

على صعيد متصل، وضع المحافظ، حجر الأساس لإنشاء مشاريع خدمية متنوعة في ناحية ميسلون المستحدثة بالناصرية. وقال البيان ان (المشاريع تنوعت بين شبكات الصرف الصحي ومحطة لرفع القدرة والمشاريع الخدمية الاخرى، للمرة الاولى في الناحية)، ولفت الى (وضع الحجر الاساس لثمانية مشاريع جديدة في قلعة سكر بالناصرية)، مضيفاً ان (المشاريع الجديدة في ميسلون وسكر من شأنها الإسهام في تطوير البنى التحتية للمدينة وتوفير الخدمات للأهالي)، واوضح ان (المحافظة تعمل على تطوير مدخل حي الحسين وانشاء شوارع حي الامام الرضا الى جانب البنى التحتية، وإنشاء محطة مجاري، والخطوط الناقلة لمياه الامطار، في حي الغدير، فضلاً عن إنشاء خطوط ربط سبع محطات لرفع مياه الامطار في مركز القضاء، وإنشاء شوارع احياء العمال والعسكري مع البنى التحتية في المدينة، وخطوط ناقلة من المحطة الجامعة الى احياء الشهداء الجديد والزهراء والسياسيين، الى جانب انشاء طرق ريفية بطول 23 كيلومتر، وتطوير الشبكة الكهربائية في عدد من الاحياء والقرى).