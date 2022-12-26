كركوك: إرتفاع نِسب المياه عَبر الأمطار وتشغيل المحطات

أمانة بغداد تنصب شجرة الميلاد وتعالج فيضانات الشوارع

بغداد – ابتهال العربي

باشرت دوائر امانة بغداد، بنصب اشجار ونشرات الزينة، بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، في عدد من مناطق العاصمة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الأمين عمار موسى كاظم، قدّم تهانيه لأبناء المسيح في العراق والعالم، وتمنياته بعام جديد يملؤه الحب والسلام والتفاؤل)، مؤكداً سعي الأمانة اى (خدمة المواطن وتحقيق انجاز خدمي واسع لإعادة الحيوية والإشراقة لبغداد).

استنفار جهود

وكان قد وجّه امين بغداد، جميع ملاكات وآليات دوائر الأمانة بإستنفار الجهود كافة، لتصريف مياه الامطار. وقال البيان ان (الأمانة استنفرت جميع الجهد الآلي والبشري من اجل تصريف مياه الأمطار عن الشوارع والأحياء السكنية في العاصمة)، واشار الى (إجراء الأمانة جولة ميدانية في الكرخ والرصافة، بعد هطول امطار غزيرة تفوق معدلات الطاقة الإستيعابية لشبكة مجاري بغداد)، مؤكداً ان (جميع جهود الدوائر دخلت حالة الإنذار القصوى، وهي مستمرة بالعمل لتصريف المياه)، لافتاً الى (التنسيق مع وزارة الكهرباء، بشأن انقطاع بعض خطوط الطاقة المغذية للمحطات، واعادتها الى الخدمة، وضمان تشغيل المحطات بطاقاتها القصوى). وبالتزامن مع هطول الأمطار وغرق الشورارع في اغلب المناطق، بدأت حملة تسويقية كبيرة تحت اسم صورني واني ماادري. وقال المواطن زياد الضاري، لـ (الزمان) ان (هناك استياءاً واسعاً جراء الفيضانات التي حصلت في غالبية مناطق بغداد، بعد يوم واحد من تساقط الأمطار)، ولفت الى (غياب دور الجهات المسؤولة عن هذه المشكلة التي تحدث في كل عام)، مبيناً ان (المسؤولين واجبهم عمل شبكات تصريف مياه وبنى تحتية لشبكات المجاري).

في غضون ذلك، اكدت مديرية الموارد المائية في كركوك، تحقيق نسب انجاز متقدمة، ضمن خطتها لمعالجة الشحة المائية للعام الجاري.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المديرية لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة، نفذت مهامها بإنجاز اعمال التطهيرات للقنوات الرئيسية والفرعية، بنسبة 100 بالمئة)، واشار الى انها (عالجت موجات السيول التي حصلت تزامناً مع هطول الأمطار، بالتنسيق مع إدارة سد الدبس، وتمريرها الى نهر الزاب الأسفل ثم نهر نهر دجلة)، مضيفاً (تشغيل محطات الضخ الرئيسية والثانوية التابعة الى المديرية، لتأمين المياه الخام الى محطات الإسالة على الأنهر الرئيسية)، وبين ان (ملاكات المديرية في كركوك، طبّقت نظام المراشنة لتأمين إيصال المياه الى الجميع، وضمان الإستخدام الأمثل للإطلاقات الواردة، عبر سد الدبس وتوزيعها بعدالة الى قطاعات مشروع ري كركوك والحويجة القديم)، لافتاً الى (تنفيذها اعمال إزالة التجاوزات بجميع على الحصص المائية، والإشراف على عمل التكسية الحجرية بمسافات واسعة، وإزالة الترسبات الطينية من القناة الرئيسية لمشروع ري كركوك لتسهيل جريان المياه وتنظيم عملية المراشنة)، واوضح ان (الملاكات اعادت الناظم الأول بعد تضرره من التخريب الإرهابي، بالتعاون مع المنظمة الدولية يو ان دي بي. وارتفعت مناسيب المياه في بعض المناطق بكركوك، جراء سقوط أمطار بصورة متواصلة، مؤكدة استنفار جميع الملاكات استعداداً لأي طارئ.

ارتفاع مناسيب

وذكر مدير الموارد المائية في المحافظة، زكي السلامي، في تصريح امس امس ان (الدائرة سجّلت ارتفاع مناسيب المياه بمناطق جنوب غرب المحافظة، حيث وصلت نسبة الأمطار فيها الى اكثر من 20 بالمئة، دون تسجيل سيول)، واضاف ان (مناطق الحويجة والعباسي والزاب شهدت تساقط امطار مستمرة لمدة يومين، دون تسجيل تصاعد في منسوب المياه بالمناطق الشمالية في المحافظة، لقلة تساقط الأمطار هناك)، مشيراً الى ان (هنالك تنسيقاً مع إدارة سد دوكان بشأن الإطلاقات المائية). على صعيد متصل، اوضحت محافظة ذي قار، نِسب كميات الأمطار المتساقطة في ثلاث مناطق. وقال مدير الأنواء الجوية في المحافظة، علي طارق، كمية الأمطار التي هطلت في مدينة الناصرية بلغت 20 ملمتراً، وفي قضاء الشطرة 18.2 ملمتراً، وقضاء الرفاعي 26.4 ملمتراً)، وبين ان (كمية الأمطار في شمال المحافظة كانت اكثر كثافة من كميات الأمطار في المدينة). وفي الديوانية، استفرت دائرة مجاري المحافظة، جهودها كافة، لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة.

وقال مدير مجاري الديوانية، حيدر الميالي، امس ان (ملاكات الدائرة تواصل سحب مياه الأمطار، ومعالجة الإنسداد وطفح مياه المجاري في مناطق عِدة بالمحافظة)، موضحاً ان (العديد من المحافظات، واجهت سيولاً بسبب هطول الأمطار باليومين الماضيين).