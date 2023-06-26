كربلاء: توزيع فرق صحية بين المولات وتيسير حركة الشوارع في العيد

أمانة بغداد تفتح أبواب ساحة الإحتفالات أمام المواطنين خلال الأضحى

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

بغداد – ندى شوكت

تفتح امانة بغداد، للمرة الاولى، ابواب ساحة الاحتفالات امام المواطنين خلال عيد الأضحى، مؤكدة استعدادتها في ايام العيد. وقال المتحدث بإسم الأمانة محمد الربيعي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الامانة على استعداد كامل لإستقبال عيد الأضحى حسب توجيهات امين بغداد، لجميع المديرين والوكلاء والبلديات، بالتعاون المستمر لإستكمال حدائق ومتنزهات الساحة)، مشيراً الى (افتتاح متنزه الزوراء وعدد من الشوارع الرئيسة الجديدة التي تمت صيانتها مثل شارعي حيفا والعطيفية والكاظمية).

افتتاح مبهر

واوضح الربيعي ان (افتتاحه سيكون مبهراً من ناحية التأثيث والتفاصيل)، مضيفاً ان (الجزء الثاني من شارع ابي نواس سيكون خاص بفعاليات ثقافية لذوي الهمم ونشاطات ترفيهية لذوي الإعاقة)، واكد ان (شارع القدس في مدينة الصدر سيكون جاهزاً، فضلاً عن شارع آخر مع استحداث حدائق في مدن العاب، الى جانب جاهزية المتحف البغدادي). من جهتها وضعت دائرة صحة كربلاء، خطة طوارئ خاصة بالعيد، تشمل خطوات صحية وامنية لحماية المواطنين، لافتة الى ان دائرة مرور المحافظة جهزت خطة لا تتضمن اية قطوعات في الشوارع. وذكر معاون مدير عام الدائرة، ماجد الميالي، في تصريح امس انه (وفقاً لتوجيهات وزير الصحة صالح الحسناوي، والمدير العام للدائرة صباح الموسوي، فقد وضعت صحة كربلاء خطة طوارئ خاصة، سيتم تطبيقها خلال ايام عيد، لتقديم الخدمات الطبية والصحية لآلاف الزائرين والوافدين لزيارة العتبات المقدسة)، مبيناً ان (الخطة تضمنت تهيئة 90 سيارة إسعاف مع الأدوية والمستلزمات الضرورية ونشرها قرب دور العبادة والمستشفيات والمقابر والتقاطعات والساحات العامة، الى جانب تطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من الأمراض الانتقالية بضمن الخطة)، ودعا الميالي المواطنين وزائري المحافظة الى (الإلتزام بالخطوات والسلوكيات الوقائية والإحترازية بصورة صحيحة حرصاً على سلامتهم)، مشيراً الى (استمرار العمل في شعب الطوارئ بالمستشفيات على مدار يوم كامل، فضلاً عن استمراية تواجد االفرق الطبية في شُعب الاستشاريات المختلفة لمتابعة وفحص الحالات المرضية)، واضاف ان (وحدات المختبرات ستكون مفتوحة في جميع المستشفيات، مع مختبر الصحة العامة، الى جانب فتح مراكز صحية لجميع القطاعات الصحية طيلة العيد، وتجهيز خزين كافٍ من الأدوية وقناني الدم والأوكسجين لإدامة عمل المستشفيات والمراكز الصحية).

سلامة المواطنين

منوهاً الى (توزيع فرق الرقابة الصحية بين المولات والمتنزهات للحفاظ على سلامة المواطنين)، من جانبها جهّزت مديرية مرور كربلاء، خطة خاصة بزيارة الأضحى، تزامناً مع خطة عمليات كربلاء. وقال مدير المرور، هيثم عبد الأمير الفتلاوي، في تصريح ان (المديرية استنفرت جميع آلياتها ومنتسبيها، ووزعتها بين المحاور كافة من مدن الألعاب والمتنزهات والمقبرتين القديمة والجديدة)، مؤكداً ان (الهدف من الخطة تنظيم حركة السير والمرور وإيصال مركبات الزائرين الى اقرب مكان من الأضرحة المقدسة في المدينة)، واوضح ان (الخطة ستكون منظمة دون قطوعات، بإستثناء بعض التحويلات لضمان حركة وانسيابية المركبات في جميع المحاور بالتنسيق مع هيئة النقل الخاص، فضلاً عن نشر مفارز متعددة من قِبل مديرية المرور في السيطرات الخارجية للمحافظة، بالتعاون مع قسم السيطرات الخارجية لكربلاء).