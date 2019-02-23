أمانة بغداد تغلق مواقع بيع المواد الإنشائية في الصابيات

بغداد – الزمان

اغلقت امانة بغداد امس السبت، مواقع تجارة وتجهيز وبيع المواد الإنشائية التي لم تستحصل على موافقات رسمية في منطقة الصابيات. وقالت الامانة في بيان لها ان “الحملة جاءت بعد نفاد مدة الإنذارات القانونية التي وجهت لاصحاب هذه المواقع، اذ شملت مصادرة كميات كبيرة من مواد البناء بالجهد الثقيل وإلزام اصحاب هذه المواقع بتعهدات قانونية بعدم عودة هذه المخالفات والتجاوزت من جديد).

كما أعلنت الأمانة، عن المباشرة بإغلاق المرائب غير المرخصة في منطقة جكوك التي انشئت من دون استحصال الموافقات الرسمية. وذكر بيان للأمانة امس ان (ملاكات دائرة بلدية الشعلة باشرت تنفيذ حملة لإغلاق مرائب وقوف ومبيت السيارات غير المرخصة في منطقة جكوك التي انشئت من دون استحصال الموافقات الرسمية والقانونية). واوضح ان (الحملة جاءت بعد نفاد مدة الانذار التي وجهت لأصحاب هذه المرائب بضرورة اغلاقها لمخالفتها للضوابط والتعليمات ومحددات التصميم الاساس لمدينة بغداد).

ونفذت أمانة بغداد، المباشرة أول مشروع استراتيجي يخدم منطقة المعامل يتضمن استحداث طريق رئيس بطول اربعة كيلو مترات بعد انتظار دام أكثر من 50 عاماً. وذكر بيان امس ان (دائرة المشاريع باشرت تنفيذ اكبر مشروع استراتيجي لخدمة منطقة المعامل عبر استحداث شارع رئيس للمقطع الممتد من ساحة اكد ولغاية المحلة 773، بطول كيلومترين وبجانبين بعرض 14 متراً لكل جانب مع جزرة وسطية بعرض 4 أمتار للمرحلة الاولى للمشروع وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل أكثر من كيلومترين من الطريق بعد اكمال مشروع المجاري الجاري تنفيذه. وأضاف، ان “الدائرة باشرت بإكساء طبقة أساس بمساحة 27 الف متر مربع من أصل 40 الف متر مربع وتمديد خطوط شبكات الامطار وبجهد يومي مسائي يضم أربعة فرق وثلاثة أخرى تعمل نهاراً).

عقارات المدينة

وفي النجف أعلنت هيئة النزاهة العامة عن مباشرة فرق عمل تابعة لها بتقصِّي ومتابعة واقع حال عقارات المدينة القديمة، لافتةً إلى تأليفها فرقاً أخرى لجرد عقارات الدولة المُميَّزة ورصد حالات التجاوز عليها ومتابعة المشاريع المُتلكئة في المحافظة. واشارت في بيان امس إلى أن (رئيس الهيئة عزت توفيق جعفر ترأس الوفد الذي زار محافظة النجف بغية الإشراف المُباشر على عمل هذه اللجان وحضِّها على إنجاز المهامِّ المُوكلة إليها، وإزالة الصعوبات والعراقيل كافة التي يُمكن أن تواجه عملها). وأوضحت أن (الوفد الذي ضمَّ المُفتِّش العام لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة والمدير العام لدائرة التسجيل العقاري والمدير العام للدائرة القانونيَّـة ومعاوني المدير العامِّ لدائرة التحقيقات في الهيئة وعدداً من المُدقِّقين والمُحقِّقين، عقد ورشة عملٍ حضرها مديرا عقارات الدولة والبلديَّة في المحافظة وأعضاء اللجان وملاكات مكتب تحقيق الهيئة فيها؛ لرسم خارطة طريقٍ لعمل تلك اللجان المعنيَّة بالوقوف على تقصِّي واقع حال عقارات المدينة القديمة وتحديد مكامن العقبات التي يمكن أن تواجه عملها وسبل توحيد جهود مُؤسَّسات الدولة المعنيَّـة؛ من أجل إزالتها وتحديد عائديَّة تلك العقارات ومنع التجاوزات على الملكيَّة العامَّة أو الخاصَّة). ولفتت إلى (تبادل المشاركين في الورشة وجهات النظر بصدد تسريع وتيرة عمل اللجان الأخرى المعنيَّة بجرد عقارات الدولة المُميَّزة في المحافظة والوقوف على أسباب تلكؤ المشاريع فيها).