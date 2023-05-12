أمانة بغداد تعلن منح قطع الأراضي للاعبي منتخب الشباب

بغداد- ساري تحسين

أجرت امانة بغداد قرعة منح قطع الاراضي على لاعبي منتخب الشباب لكرة القدم والملاك التدريبي والاداري والفني ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء . وذكر بيان للامانة ان قرعة توزيع قطع الاراضي تم اجرائها بشفافية عالية من قبل رئيس لجنة توزيع قطع الاراضي وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية طه ناصر الفهداوي وبحضور مدير عام العلاقات والاعلام وعدد من اللاعبين والكادر الاداري والتدريبي والفني لمنتخب شباب العراق . واضاف ان امانة بغداد واستجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء هيأت قطع اراضي بمساحة 200م2 في العاصمة بغداد لمنحها على اعضاء الفريق مجاناً تكريماً لاحرازهم المركز الثاني في بطولة آسيا تحت سن 20 عاماً وتأهلهم لبطولة كأس العالم للشباب التي ستقام في الارجنتين . وعلى صعيد اخر اكد النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية زياد حسن ان المكتب التنفيذي كلف اللجنة الفنية بعقد عدد من الاجتماعات الدورية مع الاتحادات الوطنية للاطلاع على اخر تحضيرات منتخباتنا الوطنية المشاركة في دورة الالعاب العربية بالجزائر خلال شهر تموز المقبل. واضاف حسن ان اللجنة الاولمبية لن تألو جهدا في تهيئة كافة مستلزمات انجاح المشاركة العراقية في الجزائر من حيث اقامة المعسكرات التدريبية الخارجية فضلا عن توفير افضل التجهيزات الرياضية من افضل المناشئ العالمية للرياضيين والرياضيات الذين سيشاركون في المنافسات العربية مشيرا الى ان العراق من المقرر ان يشارك بست عشرة فعالية رياضية ومن الممكن ان ترتفع المشاركة الى سبع عشرة فعالية. وتابع النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية انه لمس تفاؤلا كبيرا من قبل الاتحادات الوطنية بتحقيق العديد من الاوسمة الملونة في الدورة العربية المقبلة في الجزائر.