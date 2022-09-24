التواصل يضج بموجة إنتقادات عقب تداول صور ترقيع نصب كهرمانة والأمانة:

أمانة بغداد تعد خطط تأهيل متحف الوائلي

بغداد – الزمان

شرعت امانة بغداد باعداد الخطط لاعادة تأهيل بيت عميد المنبر الحسيني احمد الوائلي وتحويله الى متحف ومركز ثقافي، فيما علمت (الزمان) ان عماد عبد اللطيف شقيق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أدى دوراً بارزاً في حمل الامانة على تعجيل هذا المشروع واخلاء المبنى من الوكيل الفني السابق للامانة الذي اتخذه سكناً له.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرية العلاقات والاعلام بامانة بغداد وبالتعاون مع دائرة بلدية الكاظمية شرعت باعداد الخطط اللازمة لتأهيل بيت الشيخ العلامة الدكتور احمد الوائلي الكائن بمدينة الكاظمية المقدسة لتحويله الى متحف بالتنسيق مع عائلته وبشكل يتناسب ومكانته الدينية والوطنية).

متحف جديد

واضاف ان (بيت الوائلي سيضم مقتنياته ومؤلفاته ومحاضراته الدينية وقاعة عرض فضلاً عن فعاليات أخرى يتم الاعداد لها بما يجعله متحفاً وطنياً جديداً ومركزاً ثقافياً مهماً).

وبين ان (امانة بغداد تولي اهتماماً بالغاً بالرموز الوطنية وذاكرة المدينة ومبدعيها وتعمل على استذكارها بما يعزز مكانتها التاريخية والثقافية)، مشيراً الى ان (امانة بغداد سبق لها ان استملكت بيت الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري وحولته الى مركز ثقافي ومتحف يضم مقتنياته وآثاره الشعرية وما كتب عنه من كتب ودراسات). وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ، بموجة انتقادات واسعة بعد تداول صورا لنصب كهرمانة وسط منطقة الكرادة ،تظهر انابيب المياه بلونها الخارجي الاخضر الذي لا يتلائم مع احد ابرز معالم بغداد المهمة،فيما اكدت امانة بغداد ،ان الاعمال الخاصة بصيانة النصب لا تزال جارية وان الانابيب التي تم تداولها على مواقع التواصل هي لتعويض السابقة وصيانة الجرار التي تحطمت نتيجة الحادث.وذكر بيان للامانة تلقته (الزمان) امس ان (النصب تعرض في وقت سابق لحادث بعد ارتطام احدى المركبات بالجرار وتحطيم 6 منها الى جانب تعرضه للاهتزاز واضرار بانابيب توزيع المياه )، واضاف ان (فريقاً فنياً من جمعية الفنانين التشكيليين ووزارة الثقافة اطلعوا على النصب كما قيم مجموعة من النحاتين تلك الاضرار )، وتابع ان (الامانة تعاقدت مع الفنان والنحات ،رئيس فرع النحت في معهد الفنون الجميلة سابقاً عبد الحميد سعيد الزبيدي، لصيانة النصب واصلاح الأضرار )، مؤكدا ان (تلك الأنابيب ظهرت نتيجة ارتطام المركبة بالنصب وهي من مكونات النصب وتم استبدالها بانابيب جديدة ضمن اعمال الصيانة وستختفي بعد وضع باقي الجرار التي تضررت). بدوره اكد الزبيدي في مقطع فيديوي تدولته مواقع التواصل انه (باشرت العمل بصيانة معالم من معالم بغداد المهمة ويستحق الادامة ونعيده الى شكله السابق ،بعد تعرض لحادث ادى الى تلف اربعة جرار او اكثر ،وان الانابيب التي ظهرت في الصور ستختفي جميعها بعد اعادة تأسيس منظومة جديدة للنافورة). واثارت صور أنابيب للماء أسفل نصب كهرمانة ،موجة من السخرية على مواقع التواصل.ونُصب كهرمانة ،هو نافورة تقع في شارع السعدون ،تصور مشهداً من قصة مأخوذة من ألف ليلة وليلة، تم افتتاحه رسمياً عام 1971 وكان من عمل النحات محمد غني حكمت.ورأى ناشطون على مواقع التواصل أن (ما تعرض له النصب ،هو عمل تخريبي)، معلقين على الصورة المتداولة بالقول (نصب كهرمانة بحلته الجديدة)، واشاروا الى ان (مد أنابيب أسفل النصب بهذه الطريقة اساءة واضحة لمعلم مهم من معالم بغداد)، داعين الجهات المعنية الى (التدخل لرفع هذه التشوهات)، بحسب قولهم. بدورهم رأى مدونون أن (هذا التأهيل يعد تشويها متعمدا للنصب، وهل يعقل عدم وجود متخصصين قادرين على اخفاء وبطريقة فنية وجمالية عملية تزويد النصب بالماء؟).وظهرت تلك الانابيب بعد حادث ارتطام المركبة بالنصب. وقارن ناشطون صورة النصب قبل الآن ، وقالوا ان (تركيب الأنابيب حديث وأن الحادث لم يكشف فقط عن أنابيب مخفية بل تضرر أجزاء من النصب). إذ رفع مستوى النقد بسبب المبالغة في مقدار ترميم النصب التذكاري. لكن ترقيع نصب كهرمانة ليس أول ما يثير استياء النشاطين ، إذ أثارت أعمال ترميم نصب الحرية في بغداد موجة من الغضب والاستياء ، بسبب تغير لون خلفية النصب.