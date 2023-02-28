الغزي يواجه تلكؤ الشركات المنفذة لمشاريع ذي قار بالإنذار

أمانة بغداد تطلق حملة خدمية لرفع الكتل وتوسيع الشوارع

المحافظات – مراسلو (الزمان)

واصلت امانة بغداد، اعمال توسيع الطرق وتقليص الجزرات الوسطية بما يخدم تخفيف الإزدحامات، لافتة الى رفع جميع الكتل الكونكريتية في العاصمة خلال الصيف المقبل. وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الأمانة، محمد الربيعي، بتريصح تابعته (الزمان) امس ان (قيادة عمليات بغداد سترفع الكتل الكونكريتية وتباشر فتح الطرق، بالتعاون مع امانة بغداد).

موسم الصيف

مبيناً انه (لن تكون هناك اي كتلة كونكريتية في بغداد خلال موسم الصيف المقبل)، واوضح ان (دوائر الطرق والمشاريع مستمرة في توسيع الطرق وتقليص الجزرات الوسطية في شرق وغرب القناة والكرادة ومناطق اخرى في جانب الرصافة، وكذلك مناطق الكرخ اهمها المنصور)، مشيراً الى ان (هذه الاجراءات جاءت لتقليل من الزخم المروي في الطرق والشوراع)، واضاف الربيع ان (قرار التطويب شمل جميع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة)، مؤكداً ان (الأمانة مستمرة في منح السندات لساكنيها، وتعمل منذ شهرين على جرد وفرز وترتيب الأراضي لإنجاز العمل ضمن ثلاثة اشهر التي منحها رئيس الوزراء محمد السوداني). وجّه محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، انذاراً الى 23 شركة متلكئة في تنفيذ المشاريع في المحافظة، بعد ان تجاوزت المدد القانونية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذا الاجراء جاء ضمن اطار خطة حازمة لتنظيم عمل الشركات في ذي قار، والنهوض بالواقع الخدمي ووضع حد لمسوغات التسويف بالعمل)، واوضح، ان (التوجيهات التي صدرت بعد تجاوز الشركات السقوف الزمنية المحددة لتنفيذ مشاريعها بدون مبرر قانوني او لمخالفتها المواصفات الفنية). وباشرت ذي قار، بالمرحلة الثانية من الأراضي الفقيرة خدمياً في مناطق التوسع. وبحسب البيان فإن (المرحلة الاولى شملت البنى التحتية بنسبة انجاز 100 بالمئة، اما الثانية تضمن صب الطرق ومحطات الصرف الصحي، بما يخدم تحسين مناطق الاراضي المخدومة، والمجمعات الاستثمارية كافة في المنطقة)، مبيناً ان (ذي قار تعد المحافظة الوحيدة التي طبقت سياسة الاراضي المخدومة في العراق وفق المادة 57من موازنة عام 2021 وقدمت طلباً الى رئاسة الوزراء ولجنة الخدمات في البرلمان لتضمينها في موازنة العام الجاري لاستمرار العمل). في سياق متصل، افتتح محافظ ميسان، علي دواي، مشروع إستكمال الجزء الثاني لمدخل العمارة الغربي، لطريق البتيرة بوابة العمارة الى محافظات الفرات، ضمن خطط وتخصيصات المحافظة ومديرية بلدية العمارة. وقال دواي خلال الافتتاح الذي حضرته (الزمان) ان (اعمال المشروع شملت انشاء طرق رئيسية وشوارع خدمية وارصفة وجزرات وسطية وقنصات زراعية، فضلاً عن اعمال الانارة والاتصالات والماء والصرف الصحي).

تأهيل مشروع

لافتاً الى ان (شركة البناء المنور للمقاولات، المسؤولة عن المشروع استكملت تأهيله وانجازه)، واكد دواي ان (المشروع يعد خطوة مهمة نحو تسهيل وانسيابية حركة المرور في المدخل الغربي لمدينة العمارة وهو من المداخل الرئيسية للمدينة من جهة البتيرة، فضلاً عن دوره كطريق مهم وحيوي للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، ومسلكاً أساسياً لمنطلق الزائرين من ميسان والمحافظات الأخرى والوافدين الأجانب اثناء المناسبات الدينية). واوعز محافظ المثنى، احمد منفي جودة، الى جميع الدوائر والمؤسسات الخدمية، بتقديم الدعم والتسهيلات كافة لفريق الجهد الحكومي، التابع الى وزارة الإعمار والإسكان، بما يخدم تعزيز انسيابية تنفيذ عِدة مشاريع في المناطق الزراعية والعشوائية بالمحافظة. وقال بيان امس، ان (جودة اوعز الى المؤسسات الحكومية التعاون مع فريق الجهد الخدمي، خلال جولة ميدانية مع رئيس الفريق، جابر الحساني)، موضحاً ان (رئيس الوزارء، محمد السوداني، شدد على تقديم الدعم الكامل للفريق من ايصال الخدمات الى المناطق الزراعية والعشوائية، اهمها هي مشاريع الماء والمجاري وتعبيد الطرق)، واشار الى (استنفارا جمــــــيع الدوائر الخدمية لتأهيل وتطوير مشاريع المحافظة).