السامرائي: عالجنا حرمان بعض أقضية صلاح الدين من الخدمات

أمانة بغداد تستعين بنحّات لصيانة تمثال أبي نؤاس

بغداد – الزمان

وجّه امين بغداد عمار موسى، بصيانة تمثال ابي نؤاس بالاعتماد على فنيين مختصين وإعادته كمَعلم مهم للمدينة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الامانة دعت النحّات المختص سعد الربيعي، الى اجراء كشف موقعي للتمثال، وإعداد المستلزمات اللازمة لصيانته بعد تعرضه للتخريب، وإعادته كمعلم مهم للمدينة بشكل يليق بالمنطقة)، مشيراً الى (المباشرة بتأهيله وإعادته لمكانته المعهودة بضمن حملة التطوير التي تعمل الامانة على تنفيذها لتطويرحدائق ابي نؤاس وتحويل الكورنيش لوجهة سياحية مميزة)، واضاف ان (التمثال يعد قيمة فنية ومعلماً مهماً تم تنفيذه من قِبل الفنان إسماعيل فتاح الترك عام 1972). كما اطلقت الامانة ، حملات لمكافحة القوارض خلال فصلي الربيع والخريف.

وذكر المتحدث باسمها اسماعيل صبار في تصريح امس ان (الدوائر البلدية نفذت حملات رش للمبيدات والحشرات والقوارض، استجابة لوزارتي الصحة والبيئة)، لافتاً الى ان (الامانة مستمرة بمكافحة القوارض عبر شعبة البيئة بالتعاون مع دوائر مخلفات الصلبة والبيئة، لتنفيذ الحملات خلال الربيع والخريف). واستكملت الامانة العامة لمجلس الوزراء، إكساء منطقة التاجي اثناء تأهيل مدخل بغداد الشمالي، واشارت الى تحقيق نسب جيدة في اعمال تأهيل مدخلي بغداد مع واسط وديالى.

استكمال مشاريع

وقال المتحدث بأسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح تابعته (الزمان) ان (الامانة تستكمل المشاريع الخاصة بحل الاختناقات المرورية عبر تطوير وتأهيل مداخل بغداد مع الكوت والموصل والأنبار وديالى)، مبيناً ان (نسب الانجاز في مدخلي بغداد ديالى وبغداد واسط ،تجاوزت نحو 70 بالمئة، حسب دائرة الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان)، واوضح مجيد ان (المداخل الاربعة الأخرى واجهت بعض التلكؤات، ستعالجها محافظة بغداد، الى جانب الاسراع بإستكمال اعمال التاجي وفق توجيهات رئيس الوزراء).

من جهتها، انجزت وزارة الاعمار والاسكان، نسب متقدمة بمشروع جسر الكريعات في بغداد. وقال الوزير بنكين ريكاني في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المشروع وصلت نسبة انجازه الى 77 بالمئة)، واشار الى ان (تنفيذه من قِبل شركة الفاروق و دائرة الطرق والجسور التابعين الى الوزارة، ويبلغ طوله 225 متراً وعرض 14 متر بخمسة فضاءات واربع منصات للاستراحة)، مؤكداً ان (المشروع مهم لكونه يربط منطقة الكريعات بالكاظمية، ويسهم في استيعاب اعداد الزيارات المليونية الوافدة الى مدينة الكاظمية).

على صعيد متصل، اكدت محافظة صلاح الدين، عدم شمول بعض الاقضية في المشاريع الخدمية، مشيرة الى ادخال 6 مشاريع حيز التنفيذ في المحافظة. واوضح معاون المحافظ لشؤون الخدمات رياض السامرائي في تصريح امس ان (المشاريع الخدمية المخصصة لصلاح الدين بضمن موازنة الدعم الطارئ، تم توزيعها بين قطاعات التربية والصحة والتعليم والخدمات والطرق والبنى التحتية)، مضيفاً ان (هناك اقضية ونواحي تم تغطية جميع احتياجاتها من المشاريع في الموازنات، الى جانب تغطية بعض الاقضية التي تشهد تزايداً بنسبتها السكانية)، واوضح السامرائي ان (المحافظة عملت على معيار النزاهة من اجل ضمان وصول الخدمات الى المواطنين في الاقضية والنواحي دون تمييز).