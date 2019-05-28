رفع 202 صبّة من شوارع العاصمة خلال أسبوع

أمانة بغداد تزيل الكتل الكونكريتية من محيط بدالة الأعظمية

بغداد – الزمان

رفعت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد الكتل الكونكريتية من محيط بدالة الاعظمية.

وذكر بيان امس انه (بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط البدالة ضمن منطقة الاعظمية). وأضاف أن (الكوادر البلدية باشرت بعد ذلك بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2010).

وازالت قيادة عمليات بغداد 202 كتلة كونكريتية من الشوارع خلال الأسبوع الماضي. وذكر بيان ان (الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد يواصل رفع الكتل الكونكريتية من العاصمة بغداد). واضاف البيان ان (مجموع ما تم رفعه بلغ 202 كتله كونكريتية خلال الأسبوع الماضي).

طرق جديدة

وباشر الجهد الهندسي في هيئة الحشد الشعبي في محافظة المثنى بمد طرق جديدة في المناطق الريفية. وقال المحافظ أحمد منفي في بيان امس إن (الجهد الهندسي في هيئة الحشد باشر بأعمال فتح طرق جديدة في المناطق الريفية). مؤكداً (وجود خطة مع مديرية الطرق والجسور لتحديد المناطق المشمولة). وأضاف أن (الدوائر البلدية الفرعية ستكون كجهات ساندة خلال فترة العمل التي ستمتد لحين اكمال جميع المناطق من خلال نقل المواد الأساسية كالتراب والسبيس وغيرها).

وشرعت وكالة التعاون والتنسيق التركية بمشاريع تعبيد طرق رئيسة في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، في خطوة لدعم جهود إعادة اعمار المنطقة. ويأتي ذلك بالتعاون مع مكتب الجبهة التركمانية العراقية، وبلدية طوزخورماتو، بحسب بيان صادر عن الوكالة الجمعة. وشارك في مراسم إطلاق أعمال تعبيد شارع العلوة، منسق الوكالة لدى بغداد جنيد أسمر، ومسؤول الجبهة التركمانية بالمحافظة هيثم هاشم مختار أوغلو، ورئيس البلدية وسام عابدين غني وعدد من أهالي المنطقة. ووفرت الوكالة 300 طن من الأسفلت، في إطار المشروع المشترك، الذي يشمل تعبيد شارع آقصو أيضا.