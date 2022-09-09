أمام قصر باكينغهام..دموع وصمت حزين من البريطانيين والسياح

لندن‭, – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كانت‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬عندما‭ ‬نكس‭ ‬العلم‭ ‬البريطاني‭ ‬فوق‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بعدما‭ ‬غيّب‭ ‬الموت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭.‬

عندها‭ ‬راحت‭ ‬الدموع‭ ‬تنهمر‭ ‬على‭ ‬وجنات‭ ‬الحشود‭ ‬التي‭ ‬تجّمعت‭ ‬منذ‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬فيما‭ ‬خيّم‭ ‬صمت‭ ‬مطبق‭ ‬على‭ ‬المكان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصدح‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬غاد‭ ‬سايف‭ ‬ذي‭ ‬كوين‮»‬‭ (‬فليحفظ‭ ‬الله‭ ‬الملكة‭).‬

فور‭ ‬تلقي‭ ‬نبأ‭ ‬الوفاة،‭ ‬سيطر‭ ‬الذهول‭ ‬على‭ ‬الحشود‭.‬

منذ‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬ورغم‭ ‬تساقط‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة،‭ ‬بدأ‭ ‬المعجبون‭ ‬والسياح‭ ‬والصحافيون‭ ‬بالتجمع‭ ‬أمام‭ ‬القصر،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬لإليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬عقب‭ ‬بيان‭ ‬مقلق،‭ ‬وعن‭ ‬عاطفتهم‭ ‬تجاه‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭ ‬جدا‭.‬

توفيت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مقرّ‭ ‬إقامتها‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬بالمورال‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اسكتلندا‭.‬

ومساءً،‭ ‬تقاطر‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأجيال،‭ ‬بعضهم‭ ‬كان‭ ‬يجهش‭ ‬بالبكاء‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬يحمل‭ ‬الورود‭. ‬علا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تصفيق‭ ‬حار‭ ‬ثمّ‭ ‬صدح‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭.‬

وأكدت‭ ‬صوفي‭ ‬وهي‭ ‬بريطانية‭ ‬تبلغ‭ ‬27‭ ‬عامًا‭ ‬جاءت‭ ‬مع‭ ‬صديقتها‭ ‬إلى‭ ‬أمام‭ ‬القصر،‭ ‬‮«‬جئنا‭ ‬لتكريمها‭. ‬كانت‭ ‬مثل‭ ‬جدّة‭ ‬للأمّة‭. ‬كانت‭ ‬ضميرنا‭. ‬إنها‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬لوكاس‭ ‬باسكو‭ ‬وهو‭ ‬بريطاني‭ ‬يبلغ‭ ‬26‭ ‬عامًا،‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالحزن‭ ‬بالطبع‭. ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬طوال‭ ‬حياتي‭. ‬تمثل‭ ‬الكثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬جميعًا‭. ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬ماذا‭ ‬سيحدث‭ ‬من‭ ‬دونها‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬أمّ‭ ‬الأمّة‮»‬‭ -‬

عجز‭ ‬جوشوا‭ ‬إليس‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬لندن‭ ‬ويبلغ‭ ‬24‭ ‬عامًا،‭ ‬من‭ ‬حبس‭ ‬دموعه‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬أدرك‭ ‬جيّدًا‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬96‭ ‬عامًا،‭ ‬لكنّ‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مصدومين‭. ‬هي‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‭ (…) ‬كانت‭ ‬تمثّل‭ ‬أيضًا‭ ‬رابطًا‭ ‬مع‭ ‬جدّتي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬معجبة‭ ‬كثيرًا‭ ‬بها‭ ‬وتوفيت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

رأت‭ ‬سوزان‭ ‬أنتونوفيتش‭ ‬أن‭ ‬فقدان‭ ‬الملكة‭ ‬‮«‬هو‭ ‬كخسارة‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬العائلة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬هذه‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عرفناها‭ ‬طوال‭ ‬حياتنا‭. ‬هي‭ ‬أمّ‭ ‬الأمّة‭. ‬كانت‭ ‬بطلة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواقف‭. ‬احترامي‭ ‬لها‭ ‬هائل،‭ ‬لكن‭ ‬حبّي‭ ‬لها‭ ‬أكبر‭. ‬سنبكيها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

ماذا‭ ‬عن‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث؟‭ ‬أكدت‭ ‬سوزان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬بالذات‭ ‬هو‭ ‬ابن‭ ‬يبكي‭ ‬أمّه‭. ‬لكن‭ ‬يتمتع‭ ‬بموهبة‭ ‬كبيرة‭. ‬لديّ‭ ‬أمل‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬أطباء‭ ‬الملكة‭ ‬أعربوا‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقهم‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬صحتها‭ ‬وأوصوا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تبقى‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭ ‬الطبية‮»‬‭. ‬وأثار‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬النادر‭ ‬القلق‭.‬

وقالت‭ ‬إليزابيث‭ ‬جاكسون‭ ‬البالغة‭ ‬66‭ ‬عامًا‭ ‬والتي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬والدها‭ ‬اسم‭ ‬إليزابيث‭ ‬تيمّنًا‭ ‬بالملكة،‭ ‬قبل‭ ‬إعلان‭ ‬الوفاة،‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يُشعرها‭ ‬الهواء‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬بالراحة‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬أقرّت‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المشكلات‭ (‬الصحية‭ ‬للملكة‭) ‬كثُرت‭ ‬منذ‭ ‬عام‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬مورين‭ ‬بارنيت‭ ‬وهي‭ ‬أستاذة‭ ‬جامعية‭ ‬متقاعدة،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬ملكة‭ ‬طوال‭ ‬حياتنا،‭ ‬هي‭ ‬هادئة‭ ‬للغاية،‭ ‬لبقة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬