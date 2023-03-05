أمام أنظار وزير الكهرباء – صلاح الربيعي

في معرض متابعاتنا المتواصلة لهموم الناس التي يبدو انها تتجدد كل يوم ولاانقطاع لها مادام الاهمال والظلم يطوفان في فضاء العوائل العراقية وهذه المتابعة تعتبر مسئولية انسانية واخلاقية قبل ان تكون مهنية اذ يتوجب على كل عراقي اصيل محب للخير والوطن ان يشير الى اي مظلومية تحصل هنا وهناك لغرض عرضها امام المعنيين لايجاد الحل لها ومقابل هذا ان يكون المسئول حاضرا وجادا في معالجة كل الاخطاء التي تحصل ضمن دائرة عمله سواء كانت هذه المظلومية صادرة من مكتبه أو من ابعد عنوان وظيفي تحت ادارته ولثقة الناس بنا كعاملين في المجال الصحفي والاعلامي فان الاغلبية المظلومة ينتخون بنا وبالمؤسسات التي ننتمي اليها وهنا ناشدنا المواطن العراقي الاكاديمي المتقاعد المدعو عبد المهدي جابر سلمان المياحي الذي يسكن حي الاعلام .. السيدية محلة 829 زقاق 6 دار 7 بطرح مظلوميته عبر صحيفة الزمان التي يثق بها لايصال صوته الى وزير الكهرباء متأملا رفع الحيف والمظلومية عنه التي وقعت عليه بخطأ من قارئ المقاييس الذي دون رقم استهلاك الكهرباء في دار السكن بشكل غير دقيق حتى صدرت الفاتورة برقم خيالي وصل الى اكثر من 7 ملايين دينار عراقي ولمدة استهلاك شهر واحد فقط وحينها بدأت رحلة المعاناة في مراجعات مكوكية بين الدوائر لتصحيح هذا الخطأ الذي حصل ولمدة اكثر من عام ولكن مازالت المشكلة قائمة رغم كل المراجعات مع تأكد دائرة الكهرباء من خلال احد موظفيها من المهندسين بان القراءة للعداد كانت خاطئة وغير مطابقة لقيمة الاستهلاك الطبيعية وثبت هذا من خلال كشف رسمي مباشر في دار سكن المواطن المظلوم ومثبت اصوليا في الدائرة المعنية عن المنطقة السكنية في وثائق رسمية الا ان الوضع بقي كما هو عليه دون وضع حد لمعاناة هذا المظلوم وغيره من بقية مكَاريد العراق الذين يعيشون نفس تلك المعاناة ولكن باشكال مختلفة ولاناصر لهم الا الله عز وجل ورحمته الواسعة وقد تسائل المواطن المياحي هل سيضع وزير الكهرباء حلا لهذه القضية ومثيلاتها من القضايا وانصاف المظلومين ورفع الحيف عنهم ؟ فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.