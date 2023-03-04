ألونسو الأسرع في التجربة الثانية لسباق البحرين

{ المنامة- وكالات – حقق الإسباني فرناندو ألونسو، سائق فريق أستون مارتن، أفضل زمن في التجربة الحرة الثانية لسباق الجائزة الكبرى البحريني.وكان المكسيكي سيرجيو بيريز، قد احتل المركز الأول في التجربة الحرة الأولى للسباق المقرر بعد غد الأحد في افتتاح منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 لموسم 2023.وسجل السائق الإسباني المخضرم أفضل زمن للفة، بواقع دقيقة و30 ثانية و907 أجزاء من الثانية، حول مضمار البحرين الدولي البالغ طوله 5412 يلومترا، ليتغلب على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بفارق 0.169 ثانية، فيما جاء بيريز في المركز الثالث.واحتل سائق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو، المركز الرابع ، لكن زميله بالفريق الإسباني كارلوس ساينز، الذي احتل المركز الأخير في التجربة الحرة الأولى، عانى أيضا في التجربة الحرة الثانية واحتل المركز ال14. وجاء الألماني نيكو هولكنبرج، الذي يعود لمنافسات فورمولا-1 بعد فترة من التوقف استمرت 3 أعوام، في المركز الخامس، وجاء خلفه الكندي لانس سترول، سائق أستون مارتين الثاني، والذي غاب عن اختبارات ما قبل الموسم بسبب إصابة في المعصم.لكن ظهر أن السائق الكندي واجه أوقاتا صعبة لتوجيه السيارة، حسبما أشار في محادثة باللاسلكي مع المهندس الخاص به. وعندما طلب منه اختراق المنعطف الأول ليكون في مسار جيد في المنعطف الثاني، قال سترول إنه لا يمكنه فعل هذا بيديه.

وأكمل الفرنسي بيير جاسلي، سائق ألبين، والبريطاني لويس هاميلتن، سائق مرسيدس، والبريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، والصيني جوانيو جو، سائق ألفا روميو، المراكز العشرة الأولى.