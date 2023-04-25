ألمانيا تعتقل سوريّاً حاول صنع حزام ناسف في بيته ودمشق:العقوبات الأوربية تعوق المساعدات

دمشق‭- ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

ندّدت‭ ‬دمشق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بفرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أشخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬مرتبطين‭ ‬بها،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يعوق‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭).‬

والإثنين،‭ ‬فرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أشخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬بالسلطات‭ ‬السورية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تهريب‭ ‬مخدرات‭ ‬و»قمع‮»‬‭ ‬مواطنين‭ ‬وتعاون‭ ‬مع‭ ‬موسكو،‭ ‬أبرز‭ ‬داعمي‭ ‬دمشق‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للشعب‭ ‬السوري،‭ ‬بعد‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬التي‭ ‬ضرب‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية،‭ ‬وفق‭ ‬سانا،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يكرر‭ ‬أكاذيبه‭ ‬عندما‭ ‬يدعي‭ ‬بأن‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬لا‭ ‬تعوق‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والتجهيزات‭ ‬الطبية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬العقوبات‭ ‬‮«‬تشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬جدياً‭ ‬لحياة‭ ‬ومعيشة‭ ‬السوريين‭ ‬وتنعكس‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

واستهدفت‭ ‬العقوبات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الجديدة‭ ‬إثنين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬أعمام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬بتهمة‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬حبوب‭ ‬الكبتاغون‭ ‬المخدرة،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬السعودية‭ ‬أكبر‭ ‬أسواقها‭.‬‮ ‬‭ ‬وحذا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بذلك‭ ‬حذو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬بعد‭ ‬فرضهما‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬سوريين‭ ‬بينهم‭ ‬أبناء‭ ‬أعمام‭ ‬الأسد‭ ‬بتهمة‭ ‬تهريب‭ ‬الكبتاغون‭.‬‮ ‬

فيما‭ ‬افادت‭ ‬الشرطة‭ ‬الألمانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬اعتقلت‭ ‬سوريا‭ ‬يبلغ‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬للاشتباه‭ ‬بتورطه‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬جهادي‭ ‬لاستخدام‭ ‬قنبلة‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬مدنية‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة،‭ ‬التي‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬هامبورغ،‭ ‬إنها‭ ‬فتشت‭ ‬أيضا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬الشمالية‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كيمبتن‭ ‬الجنوبية‭. ‬وشارك‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وضبطوا‭ ‬أدلة‭ ‬بينها‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭. ‬واوردت‭ ‬الشرطة‭ ‬ومكتب‭ ‬الإدعاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬حاول‭ ‬‮«‬صنع‭ ‬حزام‭ ‬ناسف‭ ‬في‭ ‬منزله،‭ ‬لينفذ‭ ‬به‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬مدنيين‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬التحقيقات‭ ‬تركزت‭ ‬حول‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬البالغ‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬وشقيقه‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عاما‭.‬

ويشتبه‭ ‬بأنهما‭ ‬كانا‭ ‬يخططان‭ ‬لهجوم‭ ‬‮«‬بمتفجرات‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‮»‬‭ ‬تستهدف‭ ‬‮«‬أهدافًا‭ ‬مدنية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بدافع‭ ‬من‭ ‬‮«‬اقتناعات‭ ‬إسلامية‭ ‬متطرفة‭ ‬وجهادية‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مؤشر‭ ‬الى‭ ‬هدف‭ ‬محدد‭ ‬للهجوم‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬الشقيق‭ ‬الأكبر‭ ‬قد‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬منصة‭ ‬إي‭ ‬باي‮»‬‭ (‬eBay‭) ‬ومقدمي‭ ‬خدمات‭ ‬آخرين‮»‬‭ ‬لشراء‭ ‬مكونات‭ ‬لازمة‭ ‬لصنع‭ ‬مواد‭ ‬متفجرة‭. ‬كما‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬شقيقه‭ ‬الأصغر،‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬كيمبتن،‭ ‬قدم‭ ‬دعما‭ ‬للتخطيط‭ ‬للهجوم‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬القضاء‭ ‬الألماني‭ ‬وجه‭ ‬بالفعل‭ ‬تهمة‭ ‬‮«‬تمويل‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الشاب‭ ‬ابن‭ ‬ال28‭ ‬عاما‭.‬

وفي‭ ‬قضية‭ ‬أخرى،‭ ‬وجد‭ ‬المحققون‭ ‬‮«‬دافعا‭ ‬إسلاميا‮»‬‭ ‬لهجوم‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬للتدريب‭ ‬البدني‭ ‬في‭ ‬دويسبورغ‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان‭/ ‬أبريل،‭ ‬وفقا‭ ‬لمكتب‭ ‬الإدعاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬دوسلدورف‭. ‬والمشتبه‭ ‬به‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم،‭ ‬الذي‭ ‬اوقع‭ ‬اربعة‭ ‬جرحى‭ ‬أحدهم‭ ‬بحالة‭ ‬خطيرة،‭ ‬سوري‭ ‬يبلغ‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬والقي‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭.‬

وبعد‭ ‬فحص‭ ‬محتويات‭ ‬هاتفه‭ ‬الخليوي،‭ ‬قال‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬المحققين‭ ‬يعتقدون‭ ‬بوجود‭ ‬‮«‬دافع‭ ‬إسلامي‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬المشتبه‭ ‬به،‭ ‬الذي‭ ‬ضبطت‭ ‬الشرطة‭ ‬لدى‭ ‬تفتيش‭ ‬منزله‭ ‬سكينين‭ ‬يحتمل‭ ‬أنه‭ ‬استخدمهما‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭.‬

وارتكب‭ ‬متطرفون‭ ‬إسلاميون‭ ‬عدة‭ ‬هجمات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كان‭ ‬أكثرها‭ ‬دموية‭ ‬هجوم‭ ‬بشاحنة‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬أسواق‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬أودى‭ ‬ب‭ ‬12‭ ‬شخصا‭.‬

ونفذ‭ ‬الإعتداء‭ ‬تونسي‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬كان‭ ‬رُفض‭ ‬طلب‭ ‬لجوئه‭.‬