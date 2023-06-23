ألمانيا تسهل قوانين الهجرة للعمال المهرة اضرابهم

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

أقر‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني‭ ‬الجمعة‭ ‬قانونا‭ ‬يسهل‭ ‬قواعد‭ ‬الهجرة‭ ‬للعمال‭ ‬المهرة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعاني‭ ‬اكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬مزمن‭ ‬في‭ ‬الايدي‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭.‬

تعاني‭ ‬ألمانيا‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬بسبب‭ ‬شيخوخة‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مثل‭ ‬الضيافة‭ ‬والصحة‭ ‬والبناء‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بقيت‭ ‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬وظيفة‭ ‬شاغرة‭. ‬صوت‭ ‬مشرعو‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬لصالح‭ ‬تغييرات‭ ‬قانونية‭ ‬مخصصة‭ ‬لتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬العمال‭ ‬المهرة‭ ‬الأجانب‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬وبموجب‭ ‬التشريع‭ ‬الجديد،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬نظام‭ ‬نقاط‭ ‬مشابه‭ ‬للنظام‭ ‬الكندي‭ ‬الذي‭ ‬يأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬عوامل‭ ‬مثل‭ ‬المهارات‭ ‬والتعليم‭ ‬والمهارات‭ ‬اللغوية‭. ‬وسيتم‭ ‬أيضا‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالمؤهلات‭ ‬المهنية‭ ‬الأجنبية‭.‬

رحب‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬روبرت‭ ‬هابيك‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬نقص‭ ‬العمال‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬‮«‬المشاكل‭ ‬الملحة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نقوم‭ ‬بتخفيض‭ ‬الحواجز‭ ‬أمام‭ ‬الهجرة‭… ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الأسهل‭ ‬بكثير‭ ‬للشركات‭ ‬توظيف‭ ‬عمال‭ ‬اجانب‭ ‬مهرة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬انتقد‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬خاصة‭ ‬خطوة‭ ‬السماح‭ ‬لبعض‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬المتواجدين‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬مؤهلين‭ ‬ويملكون‭ ‬عرضا‭ ‬للعمل،‭ ‬أو‭ ‬يعملون‭ ‬بالفعل‭.‬

ورأى‭ ‬النائب‭ ‬ثورسيتن‭ ‬فري‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬سي‭ ‬دي‭ ‬يو‮»‬‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬ار‭ ‬ان‭ ‬دي‮»‬‭ ‬الاعلامية‭ ‬أن‭ ‬الائتلاف‭ ‬‮«‬يرسل‭ ‬اشارة‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‭ ‬بإمكانه‭ ‬البقاء‮»‬‭.‬

وطالبت‭ ‬منظمات‭ ‬العمل‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬بتسهيل‭ ‬قوانين‭ ‬الهجرة‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬يقطنها‭ ‬84‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

وكانت‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬الألمانية‭ ‬أشارت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬اقتصادي‭ ‬كبير‭ ‬وبأن‭ ‬نصف‭ ‬الشركات‭ ‬الألمانية‭ ‬التي‭ ‬سألتها‭ ‬تواجه‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬عاملين‭.‬