ألمانيا‭ ‬تمنع‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬إيرانية‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬مطاراتها

روحاني: منع التقنيات الحديثة ممارسة “عفا عنها الزمن”
برلين – طهران – الزمان
أعلنت ألمانيا الاثنين منع شركة “ماهان اير” الإيرانية من الهبوط في مطاراتها، في تصعيد للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على خلفية اتهام طهران باستهداف معارضين على أراضٍ أوروبية . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر للصحافيين في مؤتمر صحافي في برلين إنّ الخطوة كانت ضرورية لحماية “المصالح المتصلة بسياسة (ألمانيا) الخارجية والأمنية”.
وذكرت متحدثة باسم وزارة النقل الألمانية أنّ مكتب الطيران الفدرالي أرسل مذكرة الى الشركة الإيرانية ومقرها طهران “يأمر فيها بالتعليق الفوري للترخيص الممنوح لها لتشغيل رحلات تجارية من ألمانيا واليها”.
وتشغل ماهان اير، وهي ثاني أكبر شركة طيران في إيران، أربع رحلات بين طهران ومدينتي دوسلدورف وميونيخ الألمانيتين.
وفي وقت سابق هذا الشهر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات لاغتيال معارضين للنظام في الأراضي الهولندية وتشمل العقوبات تجميد اموال وأصول أخرى لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها دون أن تستهدف أي شركات، وفق ما أفاد مسؤولون.
فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الإثنين أن منع التقنيات الحديثة ممارسة “عفا عنها الزمن” وذلك في انتقاد جديد له لمنع القضاء تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن “ممانعة التقنيات الجديدة والتطورات الحديثة ممارسة عفا عنها الزمن”.
وأضاف “يمكننا أن نرى أن البعض لا زالوا يعارضون الظاهرة الجديدة وخصوصا تلك المتعلقة بالاتصالات والمعلومات”.
حظرت إيران في السنوات الأخيرة العديد من منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وفي أيار/مايو حظر القضاء تطبيق تلغرام للرسائل النصية.
وفي أيار/مايو قال روحاني إنه لا يوافق على منع القضاء تطبيق تلغرام — الذي يبلغ عدد مستخدميه في إيران 40 مليون شخص أو حوالى نصف عدد السكان.
وفي كلمته الإثنين قال روحاني إن منع الإيرانيين عن المواقع الاجتماعية هو مثل فاكهة محرمة سيتوقون إليها أكثر وأكثر.
وقال روحاني إن “الحل ليس بحجب المواقع. علينا رفع مستوى التثقيف الرقمي للمجتمع كي يتمكنوا من استخدامها (منصات التواصل الاجتماعي) دون أن يتعرضوا للأذى منها”.
وقال “ليس لدينا وسائل إعلام حرة في إيران ولدينا فقط إذاعة وتلفزيون رسميين”.
وأضاف “كل شي يزدحم في الفضاء الافتراضي … الكل يريد أن يقول شيئا في هذا الفضاء بما أن ليس لديهم أي وسيلة إعلام أخرى”.
في كانون الثاني/يناير ذكرت وسائل إعلام إيرانية ان القضاء يدرس حجب انستغرام، المنصة الأخيرة الكبرى التي لا تزال متاحة بحرية في البلاد.
وادرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة “ماهان اير” على لائحة العقوبات في العام 2011، بعد ان اتهمتها واشنطن بتقديم دعم مادي وتقني لفيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني.
وهدّدت الوزارة الأميركية بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تقدم خدمات للشركة الإيرانية او تسمح لها بالهبوط في مطاراتها.