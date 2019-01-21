ألمانيا‭ ‬تمنع‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬إيرانية‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬مطاراتها

روحاني‭: ‬منع‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬ممارسة‭ ‬“عفا‭ ‬عنها‭ ‬الزمن”

برلين‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاثنين‭ ‬منع‭ ‬شركة‭ ‬“ماهان‭ ‬اير”‭ ‬الإيرانية‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬مطاراتها،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬للعقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهام‭ ‬طهران‭ ‬باستهداف‭ ‬معارضين‭ ‬على‭ ‬أراضٍ‭ ‬أوروبية‭ . ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬كريستوفر‭ ‬برغر‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬إنّ‭ ‬الخطوة‭ ‬كانت‭ ‬ضرورية‭ ‬لحماية‭ ‬“المصالح‭ ‬المتصلة‭ ‬بسياسة‭ ‬(ألمانيا)‭ ‬الخارجية‭ ‬والأمنية”‭.‬

وذكرت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬الألمانية‭ ‬أنّ‭ ‬مكتب‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالي‭ ‬أرسل‭ ‬مذكرة‭ ‬الى‭ ‬الشركة‭ ‬الإيرانية‭ ‬ومقرها‭ ‬طهران‭ ‬“يأمر‭ ‬فيها‭ ‬بالتعليق‭ ‬الفوري‭ ‬للترخيص‭ ‬الممنوح‭ ‬لها‭ ‬لتشغيل‭ ‬رحلات‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬واليها”‭.‬

وتشغل‭ ‬ماهان‭ ‬اير،‭ ‬وهي‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬أربع‭ ‬رحلات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬ومدينتي‭ ‬دوسلدورف‭ ‬وميونيخ‭ ‬الألمانيتين‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬فرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بعدما‭ ‬اتهم‭ ‬طهران‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬مخططات‭ ‬لاغتيال‭ ‬معارضين‭ ‬للنظام‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الهولندية‭ ‬وتشمل‭ ‬العقوبات‭ ‬تجميد‭ ‬اموال‭ ‬وأصول‭ ‬أخرى‭ ‬لوزارة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإيرانية‭ ‬وأفراد‭ ‬تابعين‭ ‬لها‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تستهدف‭ ‬أي‭ ‬شركات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬منع‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬ممارسة‭ ‬“عفا‭ ‬عنها‭ ‬الزمن”‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬انتقاد‭ ‬جديد‭ ‬له‭ ‬لمنع‭ ‬القضاء‭ ‬تطبيقات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقال‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬إن‭ ‬“ممانعة‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة‭ ‬والتطورات‭ ‬الحديثة‭ ‬ممارسة‭ ‬عفا‭ ‬عنها‭ ‬الزمن”‭.‬

وأضاف‭ ‬“يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬لا‭ ‬زالوا‭ ‬يعارضون‭ ‬الظاهرة‭ ‬الجديدة‭ ‬وخصوصا‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاتصالات‭ ‬والمعلومات”‭.‬

حظرت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مثل‭ ‬فيسبوك‭ ‬وتويتر‭ ‬ويوتيوب‭ ‬وفي‭ ‬أيار/مايو‭ ‬حظر‭ ‬القضاء‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬للرسائل‭ ‬النصية‭.‬

وفي‭ ‬أيار/مايو‭ ‬قال‭ ‬روحاني‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬القضاء‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬—‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬مستخدميه‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬حوالى‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الإثنين‭ ‬قال‭ ‬روحاني‭ ‬إن‭ ‬منع‭ ‬الإيرانيين‭ ‬عن‭ ‬المواقع‭ ‬الاجتماعية‭ ‬هو‭ ‬مثل‭ ‬فاكهة‭ ‬محرمة‭ ‬سيتوقون‭ ‬إليها‭ ‬أكثر‭ ‬وأكثر‭.‬

وقال‭ ‬روحاني‭ ‬إن‭ ‬“الحل‭ ‬ليس‭ ‬بحجب‭ ‬المواقع‭. ‬علينا‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التثقيف‭ ‬الرقمي‭ ‬للمجتمع‭ ‬كي‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬(منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي)‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتعرضوا‭ ‬للأذى‭ ‬منها”‭.‬

وقال‭ ‬“ليس‭ ‬لدينا‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬حرة‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ولدينا‭ ‬فقط‭ ‬إذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬رسميين”‭.‬

وأضاف‭ ‬“كل‭ ‬شي‭ ‬يزدحم‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الافتراضي‭ … ‬الكل‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬شيئا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفضاء‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬أي‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬أخرى”‭.‬

في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬ان‭ ‬القضاء‭ ‬يدرس‭ ‬حجب‭ ‬انستغرام،‭ ‬المنصة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متاحة‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وادرجت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬شركة‭ ‬“ماهان‭ ‬اير”‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اتهمتها‭ ‬واشنطن‭ ‬بتقديم‭ ‬دعم‭ ‬مادي‭ ‬وتقني‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس،‭ ‬وحدة‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭.‬

وهدّدت‭ ‬الوزارة‭ ‬الأميركية‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬للشركة‭ ‬الإيرانية‭ ‬او‭ ‬تسمح‭ ‬لها‭ ‬بالهبوط‭ ‬في‭ ‬مطاراتها‭.‬