ألمانيا‭ ‬تفكّر‭ ‬بحظر‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬

برلين-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّها‭ ‬تفكّر‭ ‬بفرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬ارتداء‭ ‬التلميذات‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬الحجاب‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬المجاورة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يفرض‭ ‬حظراً‭ ‬مماثلاً‭.‬

وقالت‭ ‬المندوبة‭ ‬الحكومية‭ ‬لشؤون‭ ‬دمج‭ ‬الأجانب‭ ‬أنيت‭ ‬ويدمان–موز‭ ‬لصحيفة‭ ‬بيلد‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬الصادر‭ ‬الجمعة‭ ‬إنّه‭ ‬«من‭ ‬العبث‭ ‬أن‭ ‬ترتدي‭ ‬الفتيات‭ ‬الصغيرات‭ ‬الحجاب،‭ ‬ومعظم‭ ‬المسلمين‭ ‬يؤيّدون‭ ‬هذا‭ ‬الرأي»‭. ‬وأتت‭ ‬تصريحات‭ ‬المسؤولة‭ ‬الألمانية‭ ‬غداة‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬النمسوي‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬قدّمه‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحكومي‭ ‬اليميني–اليميني‭ ‬المتطرّف‭ ‬يمنع‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬النائب‭ ‬الألماني‭ ‬المحافظ‭ ‬المتخصّص‭ ‬بقضايا‭ ‬الأسرة‭ ‬ماركوس‭ ‬فاينبرغ‭ ‬قال‭ ‬لصحيفة‭ ‬بيلد‭ ‬إنّ‭ ‬«الحظر‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬النمسا،‭ ‬يعوق‭ ‬أيضاً‭ ‬الفتيات‭ ‬اللواتي‭ ‬قرّرن‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬أنفسهن‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬كرمز‭ ‬لديانتهنّ»‭. ‬وذكّر‭ ‬النائب‭ ‬بـ»الحق‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬الألماني‭ ‬بممارسة‭ ‬المرء‭ ‬لمعتقده‭ ‬الديني‭ ‬بحرّية»‭.‬

ويقدّر‭ ‬عدد‭ ‬أفراد‭ ‬الجالية‭ ‬المسلمة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬بحوالي‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬حوالي‭ ‬6%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬أتراك‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬تركية‭.‬