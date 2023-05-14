ألكاراز يدشّن عودته للصدارة بإسقاط راموس

{ مدريد- وكالات – دشن الإسباني كارلوس ألكاراز عودته إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس بعبوره إلى الدور الثاني من دورة روما للماسترز بفوزه على مواطنه ألبرت راموس 6-4 6-1 في مباراته الأولى على الإطلاق في العاصمة الإيطالية.وضمن ابن ال20 عاما العودة إلى صدارة التصنيف الذي سيصدر الاثنين بمجرد دخوله أرض الملعب في روما، حيث يطمح للقب ثالث تواليا بعد برشلونة ومدريد.وتم تأجيل انطلاق المباراة لساعات عدة بسبب هطول الأمطار طيلة فترة قبل الظهر.وقال ألكاراز بعد المباراة: “الظروف لم تكن سهلة، مع الأمطار والانتظار طوال اليوم من دون أن أعرف ما إذا كنت سألعب (اليوم) أو لا. كانت صعبة”.وعن عودته للصدارة للأسبوع ال23 في مسيرته: “بالنسبة لي، لا يتغير الكثير أن أكون المصنف الأول أو الثاني. أركز فقط على الدورة وعلى المباراة”.ووصل ديوكوفيتش حامل اللقب في روما إلى العاصمة الإيطالية متقدما ب5 نقاط عن ألكاراز.ولا يدافع ألكاراز عن أي نقاط في الدورة وحصل على 10 نقاط بمجرد خوضه المباراة في الدور الثاني، ما يعني أنه سيتقدم على الصربي حتى لو نجح الأخير في الدفاع عن لقبه ونقاطه.وهو ما يعني ضمان ألكاراز أن يكون المصنف الأول في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات ال4 الكبرى، التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي.وأصبح ألكاراز أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي العام الماضي بعد تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات ال4 الكبرى والتي غاب عنها ديوكوفيتش.

وتأهل الروسي أندري روبليف، المصنف السادس عالميا وحامل لقب دورة مونتي كارلو، إلى الدور الثالث بفوزه على السلوفيني ألكس مولتشان 6-3 6-4.وسقط البولندي هوبرت هوركاتش، المصنف الخامس عشر عالميا، من المباراة الأولى أمام الأمريكي جاي جاي وولف 6-3 6-4.

خروج جارسيا

وتواصل سقوط المصنفات في الأدوار المبكرة بخروج الفرنسية كارولين جارسيا الرابعة عالميا من الدور الثالث على يد الكولومبية كاميلا أوسوريو المتأهلة من التصفيات والمصنفة 100 عالميا.وهذا أول فوز لأوسوريو على لاعبة في هذا المركز المتقدم في التصنيف لتبلغ الدور ثمن النهائي في إحدى دورات الألف للمرة الأولى في مسيرتها.وتلتقي تاليا مع البرازيلية بياتريز حداد مايا الفائزة على البولـــــندية ماجدا لينــــيت 7-5 6-4.وبعد أن أطاحت البيلاروسية سابالينكا حاملة لقب دورة مدريد للألف من الدور الثاني، سقطت صوفيا كينن أمام أنهــــينينا كالينينا 6-4 6-2.ومع خروج سابالينكا، جارسيا والتونسية أنس جابر وجيسيكا بيجولا، تبدو الطريق مفتوحة لإيجا شفيونتيك للدفاع عن اللقب الذي أحرزته في العامين الماضيين.