ألكاراز يخسر صدارة التصنيف لحساب ديوكوفيتش

لندن- وكالات

بعد خسارته أمام الإيطالي يانيك سينر في نصف نهائي بطولة ميامي لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، سيخسر النجم الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز صدارة التصنيف العالمي لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش.وكان اللاعب الذي سيتم عامه الـ20 في 5 مايو/آيار المقبل على أبواب بلوغ نهائي جديد هو الرابع على التوالي في مسيرته بشكل عام.وحصد تلميذ خوان كارلوس فيريرو، الذي حقق 17 انتصارا مقابل خسارتين منذ بداية هذا العام، لقبي بوينوس آيرس وإنديان ويلز للماسترز، بينما حل ثانيا في ريو دي جانيرو.وبهذه النتائج، تصبح المحصلة الإجمالية لألكاراز 6 آلاف و780 نقطة، بعد خسارة 640 ن قطة في ميامي التي كان يدافع فيها عن 1000 نقطة، كان قد حصدها في العام الماضي عندما فاز باللقب.وسيدخل النجم الإسباني الواعد موسم الأراضي الترابية بـ380 نقطة أقل من ديوكوفيتش، الذي سيعود لصدارة التصنيف الإثنين المقبل.ومن جهة اخرى رحب الروسيان دانييل ميدفيديف وكارين خاشانوف، بقرار مسؤولي بطولة ويمبلدون بإلغاء الحظر المفروض على اللاعبين الروس والبيلاروس، وقالا إنهما سيلتزمان بشروط المشاركة.وأعلن مسؤولو بطولة ويمبلدون ورابطة التنس في بريطانيا وجزر القنال وجزيرة مان، أن الرياضيين من البلدين سيتم السماح لهم باللعب في البطولات البريطانية هذا الصيف.وذكرت مصادر اعلامية في لندن أنه سيتعين على اللاعبين توقيع إقرار بالحياد، بينما سيتم استمرار منع اللاعبين الذين يحصلون على تمويل من روسيا أو بيلاروس، بما في ذلك عقود الرعاية من الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الدولة.ووصل ميدفيديف، اللاعب الروسي البارز، للنهائي الخامس على التوالي، بفوزه على مواطنه خاشانوف في بطولة ميامي المفتوحة مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ولديه آمال كبيرة في المنافسة على لقب بطولة ويمبلدون هذا الصيف.وقال ميدفيديف للصحفيين في فلوريدا: “سعيد للغاية، قلت دائمًا أنني أحب هذه البطولة، إنها بطولة الجراند سلام الوحيدة التي لم أصل فيها لدور الثمانية حتى الآن، وأريد أن أحقق نتيجة أفضل”. وأضاف: “تلقيت بعض الهزائم الصعبة هناك، أود قلب الأمور، إنها بطولة جميلة، بطولة جراند سلام جميلة، سعيد للغاية لأنني سأكون قادرًا على خوض هذه البطولة هذا العام”.

بطولات اخرى

وتابع ميدفيديف: “ليس لدي أي رعاة روس، وسألعب هناك مثلما لعبت العام الماضي في كل البطولات الأخرى، لأكون صريحًا.. لا أعم كيف ستكون ردة فعل الجماهير، لا يمكنني التحكم فيها، ولكنني سأكون سعيدًا للعب أمام كل هؤلاء الناس، وفي الملاعب الكبرى، وأتمنى أن أخوض مباريات مذهلة”.من جانبه، قال خاشانوف، تأهل للدور قبل النهائي في آخر بطولتي جراند سلام: “كل اللاعبين الروس والبيلاروس، قلنا من قبل أننا نود بشدة اللعب هناك”.وأضاف: “هناك حيادية، لا يوجد علم منذ نهاية فبراير/شباط العام الماضي، لذلك نحن في الأساس نواصل القيام بنفس الأمر مثل كل البطولات الأخرى، ليس لدي رعاة الآن في روسيا، لذلك فإن هذا هو الوضع الحالي”.