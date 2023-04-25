ألكاراز بعد لقب برشلونة: لا أريد خلافة نادال

{ مدريد- وكالات أكد النجم الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز أنه لا يريد أن يكون “خليفة” رافائيل نادال في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، ولكنه يرغب في “بناء” “تاريخ شخصي له”.

وكرَّس ألكاراز، تفوقه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عندما تغلب عليه (6-3) و(6-4) في المباراة النهائية لدورة برشلونة الإسبانية الدولية للتنس، محتفظًا باللقب.

وصرح المصنف الثاني عالميا في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: “أشعر بأنني محظوظ بدعم هذه الجماهير الغفيرة، ولكــــــــني لا أريد أن أكــــــــون خلفية أحد، وأرغـــــــب في بناء تاريخ شخــــــــصي لنفسي”.

وأشار: “لقد فزت باللقب في نسختين لكن غاب عنهما رافائيل نادال.

ومن المؤسف أننا لم نتمكن من الاستمتاع بمشـــــاركته، وأتمنى أن يواصل اللعب لسنوات طويلة”.

كما وصف المصنف الثاني عالميا نفسه بأنه “شاب طموح يتطلع دائما للمزيد”، ويعتقد أنه “لن يشعر بالرضا مطلقا” لمجرد الفوز بلقب توجت به من قبل.

وأثنى صاحب الـ19 عاما على القوة الذهنية التي يتمتع بها، مؤكدا أنها صنعت الفارق ببينه وبين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

انتهاء مباراة

ورغم نتيجة المباراة، إلا أن ألكاراز أكد أنها لم تكن “سهلة”، حيث أنه دخل بـ”توتر كبير” للملعب، قبل أن ينجح في التغلب على “التوتر” و”ينهي المباراة بهذه الأفضلية”.

ويعد هذا هو اللقب الثالث لألكاراز هذا الموسم، بعد بطولتي بوينوس آيرس، وإنديان ويلز للماسترز.

كما أن اللاعب الشاب واصل هيمنته على البطولة الكتالونية للعام الثاني على التوالي، بعد أن ظفر بلقب الموسم الماضي على حساب مواطنه بابلو كارينيو بوستا.

وواصل ألكاراز تفوقه الكاسح على تسيتسيباس بانتصار رابع على التوالي، وإجمالا رفع الإسباني الواعد محصلته من الألقاب إلى 9.