في المرمى

ألقِ عصاك – عمار طاهر

استأذنته قبل ان اكتب عنه.. قلت له في مجلس عزاء.. سأحاكمك امام التاريخ.. تصّنع الغفلة.. نبهه اياد بنيان، فارتسمت على محياه ابتسامة مجهولة المغزى.. باسل عبد المهدي.. ذاك الحكيم الذي يعيش خارج الزمن.. غريب في قومه كسقراط الفيلسوف، او افلاطون صاحب المدينة الفاضلة، يبحث عن جوهر الرياضة الحقيقية في مستنقع الفساد والتخلف والفشل.

طالبته بمغادرة أفكاره المثالية، فأبى ان يعيش الحاضر، وبنى له صومعة خارج الواقع، يبحث فيها عن ملكوت الرياضة، المصفى من الشوائب، الخالي من الشرور.. يفتش عن فردوس الرياضة المفقود الذي استباحه اللصوص وقطاع الطرق وشذاذ الافاق، بعد ان سلم خاملو الذكر مصائرهم الى اهل الذكر الذميم.

وبين تفاؤل ساذج، وبين تشاؤم قاتم، يرى اليوم هو البارحة، فيراهن على المستقبل، من اجل انقاذ ما تبقى من السفينة الغارقة.. لا يقر بالهزيمة، ولا يعترف ان السارق قد نجا، وان المسروق قد سلم نفسه وماله لأولي امره.. يحاول بلا كلل.. ويسعى بلا ملل.. ينفخ في نفوس هجعت فيها الضمائر، ومات في داخلها الانسان والوطن، فتحولت الى مجرد مسخ مشوه يتقزز من منظره الناس.

حذرته سابقا من الوقوع في أوهام تسترضي نرجسيته وطوبائيته، فقد كان جسرا عبرت عليه شخصيات تحولت ضده في نهاية المطاف، رفض نداءات الاخرين، ولم يسمع سوى صدى ذاته، فهو يؤمن بطريقة لا يرقى اليها الشك، امتلاكه مفاتيح الحقيقة المطلقة، أفكاره ومبادئه لا تتغير، وهي في طريقها الى الانقراض، كما حدث مع مصطلحات الكفاءة وكلمات النزاهة التي فشلت في التأقلم مع متغيرات الزمن الرديء، فاصبحت مفردات بالية في المتحف اللغوي، نستدعيها ونتداولها بالمناسبات.

رصيده المعرفي، خبرته الطويلة، ذاكرته العجيبة التي تكتنز الأرقام القياسية المحلية والعربية والعالمية للدورات الأولمبية والألعاب الاسيوية غدت محل تندر وسخرية بالدكاكين الإعلامية، في مجتمع تلاشت خطوط هويته.. لم يصمد بالرغم من قيمه وثوابته الاصيلة، فهو يشهد يوميا سقوطا مدويا لنخبه وركائزه.. لو قدر لأكرم فهمي او نجم الدين السهروردي ان يرى من نافذة مفتوحة في مثواه الأخير، لظل ساهرا في قبره، واضعا رأسه بين رجليه.. ينتحب.. على ما يسمى بالوقت الراهن.. رياضة الإنجاز.

ولان الشجى يبعث الشجى.. اساله ان يلقي عصاه، ويلوح للمشهد الرياضي بمنديل الوداع الأسود.. أقول له اتركهم لا يستحقونك.. اخسرهم واربح نفسك.. فانت حقيقي وهم مزيفون.. انت حر وهم عبيد الدنيا.. عش غربتك، وراقبهم من بعيد.. فعلة الفساد والخراب اعيت من يداويها.. أتمنى له العمر المديد لأنه لو ارتحل، فان جيلا او ما تبقى منه على قيد الشرف والخبرة.. قد ودعنا.