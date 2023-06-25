ألعاب في متنزه جازا

السليمانية – الزمان

لبى مدير حدائق السليمانية بهروز سالار طلب واطن وقرر توفير لعبة الارجوحة والعاب اخرى الى متنزه حمه جزا في منطقة كوردسات والمناطق الاخرى. جاء ذلك بعد مناشدتي الجهات المعنية بتوفير لعبة الارجوحة والعاب اخرى الى متنزه حي كوردسات في السليمانية حيث تتوجه اطفالي واطفال اهالي الحي اليها لقضاء وقت ممتع فيها. والفضل يعود الى مؤسسة 964 الاعلامية التي اوصلت رسالتي عن طريق الصحفي احمد مصطفى الى مدير حدائق السليمانية بهروز سالار الذي قرر تشكيل لجنة لزيارة جميع متزهات السليمانية من اجل توفير الالعاب اليها والتحقيق بنفسه من متنزه حي كوردسات من اجل تلبية طلب المواطن محمد فاتح حامد.