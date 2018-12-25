ألسيطرة الفكرية على أطفالنا – فريدة توفيق الجوهري

رغم التـــــــطور الفكـــــــري الذي نعتقـــــــده، ورغم التـــــــقدم العلمي والثـــــــقافي والتقني فما زالــــــت مجتمـــــعاتنا تــــــرزح تحت نير

السيطرة الفكرية،إن إجتماعية،عقائدية،طائفية وسياســـــــــية. ولقد زادت الصراعات الداخلية والحـــــــــروب في زج أطفـــــــــالنا ،شبــــــــــابنا بم?زق كان من الأفضل لنا أن نبعـــــــدهم عنها؛لأنها تؤثر سلبا في أنفسهم وفي تعاملهم مع ال?خر ،في حال اندماجهم في مجتمعات مختلفـــــــــة،وتترك في داخلهـــــــم ترسبات من الصعـــــــب نسيانها،أو الخروج منها فيجترونها في داخلهـــــــم لتولد عالما من الحـــــــقد والضغـــــينة والعدائية التي نتمنى أن نتخلص منها.

وأعتقد أن كل هذه الأحزاب الهدامة التي ظهرت مؤخرا ماهي إلا نتيجة ترسبات كبرت ونمت داخل أشخاص منذ الصغر.

أولادنا كالإسفنج يمتصون أفكارنا وعقائدنا ،سلبيتنا وإيجابيتنا،ليصبحوا دون إرادة منهم نسخا مكررة عنا رغم انفتاحهم وانخراطهم في مجتمعات أخرى،وهذا ما تبلوره أية ردة فعل تظهر فجأة دون حسبان لتستفزهم فينتفضون متحيزين ومدافعين عما سمعوه أو حفظوه في منازلهم أو مجتمعاتهم ؛وتنتفض العقائدية والحزبية والعشائرية مما يؤدي إلى صراعات

قد تتطور سلبا .وهذا ما نحن بغنى عنه لزج أولادنا .

فكيف نستطيع إبعاد هؤلاء الأولاد عن صراع كهذا ؟

وان نحاول أن نبني جيلا متكاملا فكريا دون تحفيز المؤثرات الخارجية؟

علينا نحن أولا أن نتطور فكريا وإنسانيا،فنبتعد قدر المستطاع بمعتقداتنا وحزبيتنا فلا نناقشها أو نرميها أمام أولادنا

ظنا منا انهم لا ولن يستوعبوا أحاديثنا وما تتفوه به،وعدم تناول القضايا المثيرة للصراع والجـــــــدل أمام الأولاد؛(وقديما قيل الأبناء على دين ?بائهم فهم يحبون ما يحبونه ويكرهون ما يكرهونه.)فنحن نزرعها ونرسخها بهم عن قصد ودون قصد،فتلتصق بأذهانهم كالصمغ في الشجر.أن نحفز فيـــــــهم كل ما هو إيجابي ونعزز لديهم لغة الحوار والنقاش بموضوعية وإدراك. وأن نعلمهم تقبل ال?خر أو الإبتعاد عنه إن لم نستطع تقبــــــله؛ وعدم الخوض بصراعات جدلية لا فائدة منها تجرنا إلى صراعات يدوية وما إلى هنالك من مشاكل .إن نزرع في قلوبهم منذ الصغر المحبة والتسامح والإنسانية ،ليشبوا دون نفور من ال?خر إن خالفهم الرأي.

أولادنا يحتاجون إلى وعينا ودعمنا ونقاشنا الموضوعي والخوض معنا في حوارات بناءة للنأي بهم مستقبلا عن كل الأشياء السلبية التي ربما يلتقطونها أحيانا كثيـــــرة من الخارج واحتكاكهم به أيضا.