ألدا يحصد جائزة عن مجمل أعماله

{ لوس انجلوس – وكالات – فاز الممثل الأمريكي المخضرم آلان ألدا بجائزة عن مجمل أعماله يوم الأحد خلال حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة تكريما لمسيرته الفنية التي بدأها قبل 60 عاما.

واشتهر ألدا بشخصية الكابتن خفيف الظل بنجامين فرانكلين (هوكآي) بيرس في المسلسل الكوميدي (ماش) الذي عرضته شبكة (سي.بي.إس) بدءا من سبعينيات القرن الماضي وتدور أحداثه خلال الحرب الكورية.

وخلال حفل نقابة ممثلي الشاشة الذي أقيم بمدينة لوس انجلوس، قدم النجم توم هانكس الجائزة لألدا الذي يبلغ من العمر 82 عاما والذي شاركه بطولة أحد أفلامه.

وقال ألدا بعد تسلمه الجائزة وسط تصفيق الحضور الذين وقفوا لتحيته (أدرك الآن أكثر من أي وقت مضى كم الفخر الذي أشعر به لكوني جزءا من أسرة الممثلين).

وكتب ألدا وأخرج العديد من حلقات مسلسل (ماش).

وشاهد قرابة 106 ملايين شخص الحلقة الأخيرة من المسلسل عام 1983 وهـــو رقم قياسي لعدد مشاهدي أي محتوى تلفزيوني في الولايات المتحدة واستــمر لثلاثة عقود.

وقدم ألدا الذي أعلن في تموز إصابته بمرض الشلل الرعاش (باركينسون) قبل ثلاثة أعوام عددا من الأدوار في برودواي وعلى شاشة السينما والتلفزيون بما في ذلك مشاركته في موسمين من المسلسل الشهير (الجناح الغربي).

وفاز ألدا بجائزة إيمي ست مرات بينها خمس جوائز عن دوره في مسلسل (ماش).

وفي السينما، ترشح ألدا لجائزة أوسكار عام 2004 عن دوره في فيلم ذي أفياتور (الطيار) للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.