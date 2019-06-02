ألتون جون ينتقد حذف مقاطع من فيلمه روكت مان

{ لندن – وكالات – انتقد المغني البريطاني إلتون جون حذف روسيا مشاهد جنسية مثلية في الفيلم الغنائي الجديد (روكت مان) المستوحى من حياته الشخصية.وأصدر جون وصناع الفيلم، الذي يصور رحلة وصول المغني المثلي إلى عالم الشهرة، بيانا بعدما ذكرت وسائل إعلام (أن الرقابة الروسية قررت حذف مشاهد جنسية بين مثليين وأخرى لتعاطي المخدرات).وجاء في البيان (نرفض بأشد العبارات قرار الانقياد للقوانين المحلية وقيام الرقابة بحذف مشاهد من ’روكت مان‘ لعرضه في السوق الروسية). ونقلت صحيفة موسكو تايمز عن ناقد روسي شاهد الفيلم في عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي في 16 أيار قوله (إن عدة مقاطع من الفيلم، مدتها خمس دقائق تقريبا إجمالا، اختفت في النسخة الروسية). وبدأ عرض الفيلم الأسبوع الماضي في أنحاء العالم.