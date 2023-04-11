ألبوم جديد مضمونه طي الكتمان لأشهر فرقة موسيقية

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يصدر‭ ‬الجمعة‭ ‬ألبوم‭ ‬جديد‭ ‬لفرقة‭ “‬ميتاليكا‭” (‬Metallica‭) ‬الأميركية‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬72‭ ‬سيزنس‭” ‬ويضم‭ ‬12‭ ‬أغنية،‭ ‬أبقيَ‭ ‬مضمونه‭ ‬طي‭ ‬الكتمان،‭ ‬وفَرضت‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬سيطلعون‭ ‬عليه‭ ‬عشية‭ ‬طرحه‭ ‬قيود‭ ‬صارمة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬قبيل‭ ‬إصدار‭ ‬ألبوم‭ ‬النجمة‭ “‬أديل‭” ‬الأخير‭.‬

وحققت‭ ‬جولة‭ “‬ميتاليكا‭” ‬العالمية‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬سنة‭ ‬2020‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة،‭ ‬عائدات‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بحسب‭ ‬مجلة‭ ‬فوربس‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬يقول‭ ‬مدير‭ ‬مهرجان‭ ‬هيلفست‭ ‬الفرنسي‭ ‬لموسيقى‭ ‬الميتال‭ (‬حضره‭ ‬420‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭) ‬بن‭ ‬باربو‭ ‬إنّ‭ “‬ميتاليكا‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬القليلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأنواع‭ ‬الموسيقية،‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬جمهور‭ ‬أوسع‭ ‬يتخطى‭ ‬نطاق‭ ‬محبّي‭ ‬الفرقة‭ ‬الأوفياء‭”.‬

وتمكّنت‭ ‬الفرقة‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬أنها‭ ‬رقم‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الموسيقي‭ ‬من‭ “‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬الأنواع‭ ‬الموسيقية،‭ ‬إذ‭ ‬قدّمت‭ ‬عرضاً‭ ‬في‭ ‬الحفلة‭ ‬التكريمية‭ ‬لفريدي‭ ‬ميركوري‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّها‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬موسيقى‭ ‬الميتال‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يؤكّد‭ ‬لوك‭ ‬فرولون،‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬برمجة‭ ‬الإذاعة‭ ‬الرقمية‭ ‬الفرنسية‭ “‬فيب‭ ‬ميتال‭”.‬

ويوضح‭ ‬فرولون‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬لا‭ ‬نظير‭ ‬للفرقة،‭ ‬ما‭ ‬يطرح‭ ‬مسألة‭ ‬تجديد‭ ‬مشهد‭ ‬موسيقى‭ ‬الميتال‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬سيفتقر‭ ‬لوجود‭ ‬فرقة‭ ‬أيقونية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ميتاليكا‭”.‬

ويتذكّر‭ ‬بن‭ ‬باربو‭ ‬كيف‭ ‬كان‭ ‬أعضاء‭ ‬الفرقة‭ ‬يُظهرون‭ “‬ارتياحاً‭”‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إحاطتهم‭ ‬بـ‭”‬فريق‭ ‬يضم‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭”.‬

وفي‭ ‬جولة‭ “‬ميتاليكا‭” ‬المقبلة،‭ ‬سيتخطى‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ (‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بتذاكر‭ ‬الشخصيات‭ ‬المهمة‭ ‬أو‭ “‬في‭ ‬آي‭ ‬بي‭”)‬،‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬لثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬خلال‭ ‬حفلتين‭. ‬ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬تُنظم‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬حفلتان‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ “‬ستاد‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭” ‬في‭ ‬سان‭ ‬دوني‭ ‬شمال‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬و19‭ ‬أيار‭/‬مايو‭. ‬ويقول‭ ‬لوك‭ ‬فرولون‭ “‬ربما‭ ‬أصبحت‭ ‬الفرقة‭ ‬أشبه‭ ‬بالغول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الروك‭ ‬التجاري،‭ ‬وباتوا‭ ‬ربما‭ ‬غير‭ ‬معتادين‭ ‬على‭ ‬الحفلات‭ ‬الضخمة،‭ ‬مع‭ ‬أنّي‭ ‬سأكون‭ ‬أوّل‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬ستاد‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭”

ولم‭ ‬تعد‭ ‬الفرقة‭ ‬تشبه‭ ‬تالياً‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬إبان‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬سنة‭ ‬1983‭ ‬مع‭ ‬ألبومها‭ ‬الأول‮ ‬‭”‬كيلم‭ ‬آل‭” (“‬Kill‭ ‘‬em all‭”)‬،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬باتت‭ ‬تقدم‭ ‬أعمالا‭ ‬توصف‭ ‬بأنها‭ ‬موجهة‭ ‬لفئة‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬نوع‭ “‬ثراش‭ ‬ميتال‭”‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تستقطب‭ ‬جميع‭ ‬الأذواق‭.‬

واشترت‭ ‬الفرقة‭ ‬أخيراً‭ ‬مصنعاً‭ ‬لضغط‭ ‬أسطوانات‭ ‬الفينيل،‭ ‬لتلبية‭ ‬حاجاتها‭ ‬الخاصة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجاوزت‭ ‬مبيعات‭ ‬هذه‭ ‬الأسطوانات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تلك‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأقراص‭ ‬المدمجة‭.‬

وسنة‭ ‬1991،‭ ‬تغيّرت‭ ‬حياة‭ ‬العضوين‭ ‬المؤسسين‭ ‬للفرقة،‭ ‬المغني‭ ‬وعازف‭ ‬الغيتار‭ ‬جيمس‭ ‬هيتفيلد‭ ‬وعازف‭ ‬الدرامز‭ ‬لارس‭ ‬أورليك،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يسمّى‭ ‬راهناً‭ ‬بـ‭”‬بلاك‭ ‬ألبوم‭” (“‬الألبوم‭ ‬الأسود‭”). ‬وأثّر‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الخامس‭ ‬لـ‭”‬ميتاليكا‭” ‬في‭ ‬جمهور‭ ‬واسع‭ ‬مع‭ ‬أغان‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ “‬غنتر‭ ‬ساندمان‭” ‬و‭”‬نَثينغ‭ ‬إلس‭ ‬ماترز‭”. ‬وجرى‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬هذين‭ ‬العملين‭ ‬في‭ ‬منصة‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬الموسيقية‭ ‬الرقمية‭ ‬نحو‭ ‬مليار‭ ‬مرة‭.‬

‭- ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ -‬

ويقول‭ ‬منظّم‭ ‬مهرجان‭ “‬فرانكوفولي‭” ‬بيار‭ ‬بولي،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ “‬كان‭ ‬لميتاليكا‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬موسيقى‭ ‬الميتال‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬كفرنسا‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬الموسيقي‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬جمهور‭ ‬واسع،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬الثقافة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الاسكندينافية‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬برنامج‭ +‬ذي‭ ‬فويس‭+ ‬للمواهب‭ ‬بات‭ ‬يستقبل‭ ‬مغنين‭ ‬يؤدون‭ ‬موسيقى‭ ‬الميتال‭”. ‬‮ ‬

حتى‭ ‬أنّ‭ ‬أغنية‭ “‬ماستر‭ ‬اوف‭ ‬بابتس‭” (‬1986‭) ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ “‬سترينجر‭ ‬ثينغز‭” ‬الشهير‭ ‬عبر‭ ‬نتفليكس‭.‬

اما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ألبوم‭ “‬72‭ ‬سيزنس‭” ‬المرتقب‭ ‬صدوره‭ ‬الجمعة،‭ ‬فسيمتثل‭ ‬النقّاد‭ ‬والصحافيون‭ ‬إلى‭ ‬الإجراءات‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬فُرضت‭ ‬قبيل‭ ‬إطلاق‭ ‬ألبوم‭ “‬أديل‭” ‬الأخير،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬إحضار‭ ‬هواتفهم‭ ‬والتوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬يقتضي‭ ‬بالتزامهم‭ ‬السرّية‭ ‬قبيل‭ ‬إطلاق‭ ‬الألبوم‭. ‬وتجري‭ ‬العادة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المغنيي‭ ‬الآخرين،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬الصحافيون‭ ‬الألبومات‭ ‬أو‭ ‬روابط‭ ‬الاستماع‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬قبيل‭ ‬إطلاق‭ ‬الأعمال‭ ‬الجديدة‭.‬

وسيتمكن‭ ‬محبو‭ “‬ميتاليكا‭” ‬من‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الألبوم‭ ‬ليلة‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ويضم‭ “‬72‭ ‬سيزنس‭” ‬12‭ ‬أغنية‭ ‬ستؤدي‭ ‬الفرقة‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬منها‭ ‬خلال‭ ‬جولتها‭.‬

ويقول‭ ‬فرولون‭ ‬إنّ‭ “‬ميتاليكا‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬الفرق‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬إصدار‭ ‬ألبومات‭ ‬ذات‭ ‬شهرة‭ ‬مستدامة‭”‬،‭ ‬رغم‭ ‬بعض‭ ‬الأعمال‭ “‬الكثيرة‭ ‬الثرثرة‭”. ‬وينتهي‭ ‬الألبوم‭ ‬الجديد‭ ‬بأغنية‭ “‬إيناموراتا‭” ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬دقيقة‭.‬