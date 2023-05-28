أكرع وأخبل شلون لو عندي شعر – سعد الاوسي

عجت بعض الصفحات والحسابات عبر التواصل الاجتماعي عن انجاز حكومي وهو افتتاح جسر بجانب الجسر المعلق ….!! عمي هذا الجسر بناه نظام صدام الدكتاتوري سنة 1991 عندما قام الامريكان بعدوانهم على العراق ودمروا الجسر المعلق فبنى رجال التصنيع العسكري هذا الجسر بجانب الجسر المعلق وكان مغلق وهو كامل مكمل لكن بعد 2003 وضعوا عليه (( الصبات الكونكريتية )) بعد يا انجاز (( بس اذا قضية رفع صبات الكونكريت تعتبروها انجاز فهذا بحث آخر )) نحن تصورنا انكم طبقتم المثل القائل ((الكرعه تتباها بشعر التصنيع العسكري اقصد بشعر اختها)).