أكراد العراق يدعون إلى تعويض المؤنّفلين

اربيل – فريد حسن

استذكر اكراد العراق ، جريمة الانفال التي راح ضحيتها اكثر من 182 الف شهيد في ثمانينيات القرن الماضي ، وطالبوا بانصاف المتضررين وتعويضهم. وكتب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في تغريدة على توتير تابعتها (الزمان) امس جاء فيها (نستذكر بحزن بالغ ذكرى جريمة الانفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق الشعب الكردي عبر حملات إبادة ومقابر جماعية جسّدت الطغيان الذي مارسه الاستبداد ضد العراقيين)، واضاف (هذه المناسبة الأليمة تستدعي التكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية تُحقق طموحات الشعب في حياة كريمة آمنة وتمنع تكرار المآسي). من جانبه ، دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني في بيان تلقته (الزمان) امس إلى (تنفيذ قرار المحكمة الجنائية العليا الذي عدّ الأنفال جريمة حرب وإبادة عرقية)، واضاف (تمر الذكرى الخامسة والثلاثون لجرائم الأنفال التي ارتكبها النظام السابق عام 1988، بحق كردستان وشعبه)، واضاف (نستذكر بإجلال وإكبار عظيمين أكثر من 182 ألف شهيد مؤنفل، ونُحني الهام أمام أرواحهم الطاهرة ونحيي عوائلهم وذويهم الشامخين الأماجد)، داعيا الى (تعويض ذوي المؤنفلين). بدوره ، طالب رئيس حكومة الاقليم ، مسرور البارزاني، الحكومة إلى تعويض متضرري الأنفال تعويضاً مستحقاً ومنصفا. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس (بقلوب يملؤها الحزن والأسى، نستذكر شهداء وضحايا حملات الأنفال ، تلك الجريمة التي تعدّ واحدة من أبشع أساليب الإبادة الجماعية التي اقترفها النظام السابق ضد الاكراد قبل 35 عاماً وعلى مراحل متعددة)، واضاف (لقد شكّلت الجريمة ،إبادةً وحشيةً لم تستهدف شعب كردستان فحسب، بل ضربت كل القيم الإنسانية والأخلاقية عرض الحائط).