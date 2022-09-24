أحزاب معارضة تدعو الأوساط الدولية إلى إدانة قمع المتظاهرين المطالبين بالحرية

أكراد إيرانيون يفرّون من بلدهم بحثاً عن ملاذ آمن عقب أعمال عنف بسبب وفاة أميني

السليمانية – الزمان

تشهد إيران منذ ايام ،تظاهرات مناهضة للسلطات بعد وفاة الشابة مهمسا اميني التي فارقت الحياة بعد غيبوبة استمرت ثلاثة ايام متواصلة داخل احد مستشفيات ايران عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق المكلفة متابعة قواعد الملبس الصارمة لإيران ، ومنذ ذلك الوقت بدأ الإيرانيين بعبور الحدود يومياً إلى إقليم كردستان المجاور لزيارة عائلية أو بحثاً عن عمل في الحقول بمدينة بنجوين بمحافظة السليمانية عقب عمليات قمع شنتها السلطات ضد احتجاجات مناهضة وتطالب بالحرية.وروى كاوا كريمي القادم من مريوان في إيران البالغ من العمر 50 عاماً أن (الاحتجاجات تبدأ كل مساء وتستمر حتى منتصف الليل). وكان كريمي الذي ارتدى زياً كردياً تقليدياً، ينتظر عند محطة الحافلات في بنجوين ليستقل الحافلة إلى مدينة السليمانية لزيارة أقاربه. من حوله، تحلق العشرات من العمال الأكراد المتحدرين من شمال غربي إيران من حيث تتحدر مهسا أميني أيضاً. وقال ان (الإضراب بدأ يوم الاثنين الماضي،وأغلق أصحاب الدكاكين متاجرهم)، مؤكدا ان (التظاهرات لم تتوقف في منطقته ،برغم توقيف العشرات من المحتجين وإطلاق القوات الأمنية النارعليهم). وبحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، فإن 35 شخصاً بينهم عناصر أمن، لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات، في حين تفيد منظمات حقوقية مقرها خارج إيران أن عدد الضحايا يتجاوز ذلك. ونددت منظمات غير حكومية دولية مثل منظمة العفو الدولية بحصول قمع وحشي وبالاستخدام غير القانوني لطلقات معدنية وللغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق المتظاهرين في إيران. ورفض الأكراد الإيرانيون موجودون في بنجوين ،التحدث للصحافة خشية من أن تتم مساءلتهم عند عودتهم من قبل المخابرات أو أن يتم توقيفهم. وهم عندما يتحدثون عن مهسا أميني، يستخدمون اسمها الكردي زينا. ففي حقل قرب بنجوين، ينهمك كوجر مع عمال آخرين في حمل صناديق الطماطم ووضعها على متن شاحنات. وجاء الشاب إلى العراق منذ يومين، تاركاً خلفه الاضطرابات في مريوان. ووفقاً للشاب، فإن (معظم المتظاهرين هم من الفتيان والفتيات)، ولفت إلى أنهم (يواجهون قوات الأمن برفع صورة زينا أميني وبهتافات مناهضة للنظام الايراني). واندلعت التظاهرات في إيران بعد الإعلان في 16 أيلول الجاري، عن وفاة مهسا أميني بعد أن دخلت في غيبوبة لثلاثة أيام إثر توقيفها في طهران بسبب ارتداء ملابس غير محتشمة. وفي الصور التي يرفعها المحتجون، تظهر مهسا مبتسمةً وعلى رأسها وشاح تظهر من تحته خصلات من شعرها الأسود، بما يشبه الطريقة التي تغطي بها العديد من الإيرانيات رؤوسهن. وأوقفت الشابة من قبل شرطة الأخلاق المكلفة متابعة قواعد الملبس الصارمة لإيران. بدوره ، دعا المركز التنفيذي للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ، الأوساط الدولية إلى عدم السكوت في وجه السلوك القمعي للنظام الإيراني. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المركز التنفيذي للحزب، بدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة صمت تكريما للشهداء اكراد كردستان خاصة والاحتجاجات الأخيرة في إيران ، واستنكار السياسات المعادية للمجتمع والقمعية لنظام إيران)، مجددا (دعمه للحركة الاحتجاجية)، وأعرب البيان عن (تقديره للموقف والحضور الواسع لمختلف الطبقات والطبقات من شعب كردستان ومناطق أخرى في إيران)، مؤكدا ان (الاجتماع تطرق الى ما حدث في الأيام القليلة الماضية وبعد استشهاد أميني ، برغم من أنها كانت فريدة من نوعها ، إلا أنها تدل على حقيقة أن ايران برغم استخدام أساليب القمع المختلفة ، لم تتمكن من إسكات الصوت المحب للحرية ، وان الحركة اليمينية للشعب الإيراني ضد هذا النظام اتخذت أشكالًا شعبية تسعى إلى الوحدة ، والآن يلعبون الدور القيادي الأكثر اتحادًا وشعبية من أي وقت مضى ، فكانت مشاركة المرأة ودورها في هذه الحركة الشعبية فريدة من نوعها حتى الآن وتستحق الثناء والشكر)، ولفت الى ان (القوات القمعية في ايران وبتوجيهات من مراكز الفكر للجهات العليا ، هاجمت الاحتجاجات وأطلقت النار بشكل مباشر ، مما أسفر عن استشهاد 20 شخصًا واعتقال العشرات والمئات من المواطنين ، وعليه اسهم ذلك بتحويل هذه الاحتجاجات السلمية إلى عنف وقمع المواطنين). وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقت سابق ،أن وفاة الشابة أميني خلال اعتقالها، الذي أثار تظاهرات واسعة النطاق في إيران، سيكون موضع تحقيق، مستهجنا ما وصفه في الوقت ذاته بـ(رياء القوى الغربية).