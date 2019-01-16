أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬يرفضون‭ ‬المنطقة‭ ‬الآمنة‭ ‬واجتماع‭ ‬تركي‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬لاقامتها

القامشلي‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬بيروت‭ – ‬بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أبدى‭ ‬أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬الأربعاء‭ ‬رفضهم‭ ‬إقامة‭ ‬“منطقة‭ ‬آمنة”‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بموجب‭ ‬مبادرة‭ ‬اقترحتها‭ ‬واشنطن‭ ‬بموافقة‭ ‬أنقرة،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬قرار‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وهددت‭ ‬تركيا‭ ‬مؤخراً‭ ‬بشنّ‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬ما‭ ‬وضع‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حرج‭ ‬بين‭ ‬حليفيها‭ ‬ودفعها‭ ‬الى‭ ‬المبادرة‭ ‬لاقتراح‭ ‬تفاهم‭ ‬يرضي‭ ‬الأطراف‭ ‬كافة‭. ‬وأكد‭ ‬ألدار‭ ‬خليل،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬القياديين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وأحد‭ ‬مهندسي‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬رفض‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬تركي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الآمنة‭ ‬المزمع‭ ‬إقامتها‭.‬

وقال‭ ‬“تركيا‭ ‬ليست‭ ‬مستقلة‭ ‬وليست‭ ‬حيادية‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬طرف‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬الصراع”‭.‬

ويأتي‭ ‬الرفض‭ ‬الكردي‭ ‬لأي‭ ‬دور‭ ‬تركي‭ ‬بعد‭ ‬دعوة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬“منطقة‭ ‬آمنة”‭ ‬عرضها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬كلم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬التركية،‭ ‬وغداة‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان،‭ ‬أنّ‭ ‬قواته‭ ‬ستتولى‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬بين‭ ‬الحدود‭ ‬التركية‭ ‬ومواقع‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية،‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬واشنطن‭.‬

‭ ‬وفاقم‭ ‬اعلان‭ ‬ترامب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬قراره‭ ‬المفاجئ‭ ‬بسحب‭ ‬كافة‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬خشية‭ ‬الأكراد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يمهد‭ ‬ذلك‭ ‬لهجوم‭ ‬تركي‭ ‬واسع‭ ‬لطالما‭ ‬هددت‭ ‬أنقرة‭ ‬بشنه‭ ‬لإبعاد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬عن‭ ‬حدودها‭.‬

–‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬“الأمم‭ ‬المتحدة”؟‭ ‬–

وقال‭ ‬خليل‭ ‬“يريد‭ ‬ترمب‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬الآمنة‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬التركي”‭ ‬لكن‭ ‬“أي‭ ‬دور‭ ‬لتركيا‭ ‬سيغيّر‭ ‬المعادلة‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬المنطقة‭ ‬آمنة”‭.‬

واعتبر‭ ‬أنه‭ ‬“يمكن‭ ‬رسم‭ ‬خط‭ ‬فاصل‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وشمال‭ ‬سوريا‭ ‬عبر‭ ‬استقدام‭ ‬قوات‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬أو‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬تركيا‭ ‬لعدم‭ ‬مهاجمة‭ ‬مناطقنا”،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬“لا‭ ‬يمكن‭ ‬القبول‭ ‬بالخيارات‭ ‬الأخرى‭ ‬لأنها‭ ‬تمسّ‭ ‬سيادة‭ ‬سوريا‭ ‬وسيادة‭ ‬إدارتنا‭ ‬الذاتية”‭.‬

وشكلت‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬محور‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬ونظيره‭ ‬الأميركي‭. ‬وأعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬أنهما‭ ‬“بحثا‭ ‬خلاله‭ ‬فكرة‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬أمنية‭ ‬يتم‭ ‬تطهيرها‭ ‬من‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد”‭.‬

فيما‭ ‬اجتمع‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬التركي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأميركي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬لتحديد‭ ‬“آليات”‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬“المنطقة‭ ‬الآمنة”‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬إبراهيم‭ ‬كالين‭ ‬“تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تركيا”‭.‬

وسارعت‭ ‬موسكو،‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬الأربعاء‭ ‬“نحن‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأن‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬والأمثل‭ ‬هو‭ ‬نقل‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬السورية‭ ‬والهياكل‭ ‬الإدارية”‭.‬

يعتبر‭ ‬مستقبل‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مواضيع‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وأنقرة‭. ‬واصطدمت‭ ‬محاولات‭ ‬واشنطن‭ ‬طمأنة‭ ‬مخاوف‭ ‬الأكراد،‭ ‬أبرز‭ ‬حلفائها‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بغضب‭ ‬تركيا،‭ ‬حليفتها‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬وصفت‭ ‬دمشق‭ ‬تصريحات‭ ‬إردوغان‭ ‬حول‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬لإقامة‭ ‬“منطقة‭ ‬آمنة”‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬بأنها‭ ‬“غير‭ ‬مسؤولة”‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬“سانا”‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬تصريحات‭ ‬اردوغان‭ ‬“تؤكد‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬راعي‭ ‬الإرهابيين‭ ‬(‭…‬)‭ ‬لا‭ ‬يتعامل‭ ‬إلا‭ ‬بلغة‭ ‬الاحتلال‭ ‬والعدوان”‭.‬

ويظهر‭ ‬التناقض‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والأكراد‭ ‬مدى‭ ‬تعقيد‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬360‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وألحق‭ ‬دماراً‭ ‬هائلاً‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭.‬

وتعتبر‭ ‬أنقرة‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬مجموعة‭ ‬“إرهابية”‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬تمرداً‭ ‬ضدها‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً‭. ‬ولا‭ ‬تنظر‭ ‬بعين‭ ‬الرضى‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬الأكراد‭ ‬إقامته‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬وتخشى‭ ‬من‭ ‬إقامتهم‭ ‬حكماً‭ ‬ذاتياً‭ ‬مستقلاً‭ ‬قرب‭ ‬حدودها‭.‬

وبعد‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬التهميش،‭ ‬تصاعد‭ ‬نفوذ‭ ‬أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬تدريجياً‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬مناطقهم‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2012‭. ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬ادارة‭ ‬ذاتية‭ ‬وتأسيس‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬وأمنية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬مؤسسات‭ ‬عامة‭ ‬وإعادة‭ ‬احياء‭ ‬لغتهم‭ ‬وتراثهم‭.‬